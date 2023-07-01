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Несносные аферисты обманули школьницу из Котласа почти на полмиллиона рублей

5 сентября в полицию Котласа обратилась местная жительница 1984 года рождения. Она сообщила стражам порядка, что на ее имя неизвестные оформили онлайн-кредиты и списали личные накопления с банковского счета. Общий ущерб составил более 450 тысяч рублей.

В ходе следствия было установлено, что накануне 16-летней дочери потерпевшей в одной из социальных сетей пришло сообщение якобы от подруги. Собеседница попросила девочку написать свой номер телефона, а затем код, поступивший в СМС-сообщении.

Получив доступ к личному кабинету сотового оператора, аферисты узнали, что аккаунт привязан к номеру телефона мамы девочки. После этого "подруга" сообщила, что с банковского счета матери могут списать денежные средства из-за несанкционированного входа. Для предотвращения мошеннических действий, необходимо следовать ее инструкциям.

Не задумываясь о том, откуда её знакомая может знать, как нужно действовать, девочка взяла телефон мамы и зашла в ее онлайн банк, перечислила имеющиеся денежные средства на сторонние счета и номера телефонов и оформила два кредита.

07 сентябрь 11:22 | : Происшествия

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