Жительница холмогорской деревни получила полтора года за один удар ножом

Холмогорский районный суд Архангельской области с учетом мнения государственного обвинителя признал жительницу д. Мыза Холмогорского района виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено, что в апреле 2023 года ранее судимая 47-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после застолья с сожителем нанесла последнему один удар ножом в область груди, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Поводом для проявления агрессии в отношении сожителя послужило его нежелание работать и злоупотребление спиртным.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года

6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.