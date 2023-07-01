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Экскаваторщик из НАО обвиняется в гибели рабочего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего жителя Кировской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что 8 июня 2023 года при строительстве автомобильной дороги в Заполярном районе Ненецкого автономного округа при посадке в экскаватор водитель зацепил петлей куртки рычаг управления платформой, приведя в действие стрелу ковша. Затем рукой потянул на себя рычаг, отвечающий за управление ковшом, в результате платформа резко пришла в движение и ковш экскаватора придавил 41-летнего работника к бензовозу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 сентябрь 11:06 | : Происшествия

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