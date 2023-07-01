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Жительница Брин-Наволока брызнула из перцового баллончика в полицейских

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал  39-летнюю жительницу п. Брин-Наволок Холмогорского района виновной  по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Установлено, что мае 2023 года при проведении проверки информации о хранении в жилом помещении подсудимой патронов от гладкоствольного охотничьего оружия, достоверно зная об отсутствии у нее разрешения на право их хранения, сотрудники полиции потребовали от подсудимой выдать патроны.

С целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции женщина, вооружившись имевшимся у нее в квартире баллончиком с перцовым газом, распылила его в сторону правоохранителей, тем самым применив к ним насилие, не опасное для жизни и здоровья. 

С учетом позиции государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

21 сентябрь 11:13 | : Происшествия

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