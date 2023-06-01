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В Архангельской области возбуждено уголовное дело по ДТП с гибелью 3 человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, в отношении 56-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Предварительно установлено, что 22 июля 2023 года вечером на 1014 километре автодороги М-8 на территории Виноградовского района водитель автомобиля «Хендай Крета» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем «Рено Аркана». В результате ДТП 36-летний житель города Северодвинска, находившийся за рулем автомобиля «Рено Аркана»,  его 2-летняя дочь и 7-летний сын погибли, матери детей оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены  экспертизы.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Правоохранительные органы обращаются к водителям автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, у которых сохранилась запись движения автомобиля «Хендай Крета», создававшего аварийные ситуации на дороге, обратиться по телефону доверия следственного управления: +7 (8182) 20-35-46, либо к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, Петрову Алексею Владимировичу:  +7(818-2)29-05-54.

27 июль 08:52 | : Происшествия

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