Уличный грабитель из Архангельска может сесть на 4 года за мобильный телефон

Накануне в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступила информация о грабеже. По имеющимся данным, в подъезде дома, расположенного на улице Вологодской, у молодого человека неизвестный похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 39-летнего архангелогородца.

Установлено, что потерпевший работает в службе доставки еды. Когда он заходил в подъезд, за ним проследовал мужчина. Неожиданно злоумышленник выхватил из рук молодого человека мобильный телефон и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Похищенный мобильный телефон изъят и вскоре будет возвращен владельцу.