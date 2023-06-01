В руки полиции Архангельска попался мошенник-ловелас

В июле текущего года в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от местной жительницы. По словам девушки, на улице она познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. В квартире хозяйка на время ушла на кухню, оставив нового знакомого в комнате. Когда вернулась, не было ни гостя, ни принадлежащего ей телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 34-летний архангелогородец.

По информации оперативников, воспользовавшись похищенным телефоном, злоумышленник оформил виртуальную кредитную карту в приложении банка и перевел на свой счет 18 тысяч рублей. После этого он продал мобильный телефон неизвестному, потратив деньги на покупку спиртного и другие личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенный телефон изъят в залоговом центре и вскоре будет возвращен владелице. Ведется следствие.

(фото с https://tver.mk.ru)