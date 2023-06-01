Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В руки полиции Архангельска попался мошенник-ловелас

В июле текущего года в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от местной жительницы. По словам девушки, на улице она познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. В квартире хозяйка на время ушла на кухню, оставив нового знакомого в комнате. Когда вернулась, не было ни гостя, ни принадлежащего ей телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 34-летний архангелогородец.

По информации оперативников, воспользовавшись похищенным телефоном, злоумышленник оформил виртуальную кредитную карту в приложении банка и перевел на свой счет 18 тысяч рублей. После этого он продал мобильный телефон неизвестному, потратив деньги на покупку спиртного и другие личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения  свободы на срок до двух лет.

Похищенный телефон изъят в залоговом центре и вскоре будет возвращен владелице. Ведется следствие.

(фото с https://tver.mk.ru

 

03 август 15:02 | : Происшествия

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (45)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20