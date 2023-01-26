В Архангельске двое мерзавцев избили и ограбили пожилого человека

Вечером 20 февраля в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску с заявлением обратился 71-летний мужчина. По словам пенсионера, около одного из домов на улице Воскресенской к нему подошли двое неизвестных мужчин. Они повалили заявителя на землю и нанесли несколько ударов. Один из нападавших забрал из куртки пенсионера мобильный телефон и пять тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Похищенный телефон и деньги изъяты сотрудниками полиции и вскоре будут переданы владельцу.

По факту грабежа, совершенного группой лиц с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.