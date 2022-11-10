Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске злобный наркоман напал на пожилых супругов

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Архангельска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 119 УК РФ (убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений, угроза убийством в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга).  

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в дневное время 30.12.2021 под надуманным предлогом преградил путь пожилой семейной паре и из хулиганских побуждений сбил мужчину с ног и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, в том числе неоднократно прыгал на лежащего потерпевшего.

В адрес супруги, пытавшейся пресечь противоправные действия, высказал угрозу убийством, которая в сложившейся ситуации, учитывая крайне агрессивное его поведение, характер примененного в отношении супруга насилия, воспринимала как угрозу своей жизни и здоровью, обоснованно опасалась ее осуществления.

Вследствие примененного насилия здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, по прошествии трех месяцев он скончался в больнице, не приходя в сознание.  

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал частично. Показал, что умысла на убийство потерпевшего не имел, угроз убийством не высказывал. 

После вручения обвиняемому обвинительного заключения дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкцией п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненно, ч. 2 ст. 119 УК РФ – принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок. 

13 декабрь 16:23 | : Происшествия

Главные новости


Емецкая земля в свидетельствах времён новгородского правления
От Ильича до сессии. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (166)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20