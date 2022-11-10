В Архангельске злобный наркоман напал на пожилых супругов

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Архангельска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 119 УК РФ (убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений, угроза убийством в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга).
Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в дневное время 30.12.2021 под надуманным предлогом преградил путь пожилой семейной паре и из хулиганских побуждений сбил мужчину с ног и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, в том числе неоднократно прыгал на лежащего потерпевшего.
В адрес супруги, пытавшейся пресечь противоправные действия, высказал угрозу убийством, которая в сложившейся ситуации, учитывая крайне агрессивное его поведение, характер примененного в отношении супруга насилия, воспринимала как угрозу своей жизни и здоровью, обоснованно опасалась ее осуществления.
Вследствие примененного насилия здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, по прошествии трех месяцев он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал частично. Показал, что умысла на убийство потерпевшего не имел, угроз убийством не высказывал.
После вручения обвиняемому обвинительного заключения дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
Санкцией п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненно, ч. 2 ст. 119 УК РФ – принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.