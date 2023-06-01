Хулиган из Каргополья устроил в Архангельске кровавую расправу без особых причин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее судимому за преступления против собственности 24-летнему жителю Каргопольского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений) и п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 2 апреля 2023 года ночью на набережной Северной Двины у Кузнечевского моста в городе Архангельске обвиняемый без видимого повода распылил химический реагент из перцового баллончика в лицо ранее незнакомому 25-летнему жителю областного центра и нанес тому не менее 6 ножевых ранений груди и руки. Потерпевший остался жив благодаря оказанному сопротивлению и оказанной медицинской помощи, которую ему вызвал водитель такси.

5 апреля 2023 года в ночное время у жилого дома по проспекту Дзержинского в городе Архангельске обвиняемый без видимого повода, действуя из хулиганских побуждений, избил ранее незнакомого 43-летнего мужчину и нанес тому не менее 20 ножевых ранений головы, шеи и руки. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

К раскрытию указанных преступлений, совершенных в условиях неочевидности, привлекли опытных оперативных сотрудников УМВД России по городу Архангельску и областного Управления уголовного розыска, что позволило задержать заподозренного по горячим следам после совершения убийства.

После задержания подследственный пояснил следователю, что ему не понравились поведение мужчины, который что-то искал в снегу у Соломбальского моста, поэтому он ударил того складным ножом. Второму мужчине неопрятного вида причинил побои и удары ножом, так как между ними произошел словесный конфликт у подъезда дома на проспекте Дзержинского. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину частично.

На период следствия в отношении задержанного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



