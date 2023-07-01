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Жителю Устьянского района грозит до 10 лет за поджог мха в лесничестве

В прокуратуре Устьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя этого района, обвиняемого по ч. 4 ст. 261 УК РФ (повреждение лесных насаждений путем поджога с причинением крупного ущерба).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в дневное время 21 мая 2023 года на территории Минского участкового лесничества совхоза «Костылевский» поджег мох на стволе березы, в результате чего произошло возгорание лесной подстилки с последующим распространением огня на лесные насаждения на площади 2,5 гектара. 

В результате противоправных действий повреждены лесные насаждения объемом 26,25 кубических метра, окружающей среде причинен ущерб на сумму 71 тыс. руб. 

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. 

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Устьянский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

23 август 11:30 | : Происшествия

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