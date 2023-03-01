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Няндомский продавец контрафактного табака может получить 6 лет колонии

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя, обвиняемого по п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из иной личной заинтересованности).

Установлено, что обвиняемый в начале 2022 года, незаконно приобрел у неустановленного лица немаркированные табачные изделия в особо крупном размере с целью продажи.

В дальнейшем он перевез их, хранил у себя дома и с целью извлечения материальной выгоды продал работникам организаций розничной торговли г.Няндома.

В апреле 2022 обвиняемый, получив от сотрудника полиции постановление Няндомского районного суда о разрешении проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, умышленно, не желая обследования своего жилища, разорвал официальный документ и выбросил в окно.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу. 

За совершенные преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 6 лет.

30 март 09:06 | : Происшествия

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