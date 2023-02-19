Конокрад из Ивановской области покусился на холмогорских лошадок

Утром 3 апреля в селе Холмогоры в полицию обратился специалист районного племзавода, который сообщил о краже четырех лошадей. Причиненный ущерб был оценен в 325 тысяч рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник ночью выбил дверь в конюшню и вывел животных. Причем похитил только нечипированных, чтобы установить их владельца было сложнее.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка предположили, что злоумышленник мог вывезти лошадей за пределы Архангельской области. Вскоре был установлен автомобиль, на котором он скрылся вместе с похищенными животными. Ориентировка на транспортное средство была направлена в другие регионы.

Вечером этого же дня разыскиваемую грузовую газель остановили сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области. Подозреваемый был задержан. В багажном отделении он перевозил лошадей, направляясь к месту проживания своих родственников в город Калугу.

Как позже пояснил фигурант, он приехал в Холмогорский район накануне, спланировав кражу. Для этой цели воспользовался автомобилем своего знакомого.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.