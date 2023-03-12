Житель Вельского района попался на краже редкого самовара

В ОМВД России по Вельскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее частного дома пропали вещи, среди которых угольный самовар.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в дом через окно, похитил продукты, алюминиевые провода и самовар. Причиненный ущерб был оценен на сумму около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 27-летний житель поселка Шунема.

Похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.