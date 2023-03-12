Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Вельского района попался на краже редкого самовара

В ОМВД России по Вельскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее частного дома пропали вещи, среди которых угольный самовар.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в дом через окно, похитил продукты, алюминиевые провода и самовар. Причиненный ущерб был оценен на сумму около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 27-летний житель поселка Шунема.

Похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

 

20 апрель 09:34 | : Происшествия

Главные новости


Мастер гильотины. Ироничная проза от Анатолия Беднова
Митрополит Корнилий поздравил архангельских прихожан с Пасхой Христовой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (237)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20