Жители Коношского района засунули человека в багажник и вымогали деньги

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей района, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве (п. «а,з» ч. 2 ст. 126, п.«а,в,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Установлено, что в ноябре 2020 года трое жителей Коношского района, после произошедшего дорожно-транспортного происшествия, избив виновника аварии, незаконно, против его воли посадили мужчину в багажник автомашины «ВАЗ - 2111» и привезли к одному из домов в п. Подюга Коношского района, где переместили в баню, закрыв дверь на замок, и незаконно удерживали там.
После они завели потерпевшего в дом и, угрожая применить насилие, под предлогом компенсации материального вреда от дорожно-транспортного происшествия, склонили его написать расписку об обязательстве выплатить явно превышающую ущерб от ДТП сумму в размере 400 000 рублей, а затем освободили потерпевшего.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.