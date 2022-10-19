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Жители Коношского района засунули человека в багажник и вымогали деньги

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей района, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве (п. «а,з» ч. 2 ст. 126, п.«а,в,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2020 года трое жителей Коношского района, после произошедшего дорожно-транспортного происшествия, избив виновника аварии, незаконно, против его воли посадили мужчину  в багажник автомашины «ВАЗ - 2111» и привезли к одному из домов в п. Подюга Коношского района, где переместили в баню, закрыв дверь на замок, и незаконно удерживали там. 

После они завели потерпевшего  в дом и, угрожая применить насилие, под предлогом компенсации материального вреда от дорожно-транспортного происшествия, склонили его написать расписку об обязательстве выплатить явно превышающую ущерб от ДТП сумму в размере 400 000 рублей, а затем освободили потерпевшего.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.

 

09 декабрь 10:52 | : Происшествия

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