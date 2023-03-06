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Судебный пристав из Северодвинска испортил биографию хранением экстази

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении  бывшего младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов – водителя отделения судебных приставов  по г. Северодвинску, обвиняемого по ч.2 ст. 228 УК РФ  (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Установлено, что в начале февраля 2023 г. обвиняемый путем дистанционного заказа с использованием сети Интернет приобрел для личного потребления 10 таблеток наркотического средства МДМА (экстази), хранил его в своем автомобиле, а на следующий день в ходе проведения сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области и ОМВД России по г.Северодвинску совместных оперативно-розыскных мероприятий был задержан на территории  г. Северодвинска, а запрещенное вещество изъято из незаконного оборота. 

Задерживаемый пытался избавиться от наркотического средства до его изъятия, выкинув в открытое окно автомобиля, но избежать ответственности данные действия ему не помогли.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал.

Максимально возможное наказание за данное преступление может быть назначено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Из органов принудительного исполнения он уволен. Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

10 апрель 11:04 | : Происшествия

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