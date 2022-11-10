Архангелогородец выращивал коноплю в промышленных масштабах

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.0Архангельска, обвиняемого в незаконном культивировании растений в крупном размере, содержащих наркотические средства, а также в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства в крупных размерах (ч. 1 ст. 231, ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Установлено, что 36-летний обвиняемый для обеспечения личных потребностей в наркотиках в апреле 2021 года оборудовал находящееся в его распоряжении подвальное помещение в плантацию для выращивания конопли в крупном размере. Полученного урожая, исчисляемого килограммами наркотического средства, молодому человеку показалось мало и в декабре 2021 года он вновь посадил партию наркотикосодержащих растений.
Однако собрать весь урожай обвиняемый не успел, так как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24.05.2022 подозреваемый задержан, растения, а также готовые для употребления наркотические средства общей массой около 20 кг изъяты из незаконного оборота.
Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.
Незаконное хранение наркотических средств, инкриминируемое обвиняемому, относится к категории тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.