Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Девушка из Вельского района попользовалась счетом своего кавалера

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Вельского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, с мая по ноябрь 2022 года в Вельском районе несовершеннолетняя подозреваемая, имея доступ к установленному на телефоне знакомого приложению, перевела с чужого счета на свои банковские счета более 40 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В ходе допроса подозреваемая пояснила, что потратила денежные средства на одежду и косметику.  В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Первоначально потерпевший просил девушку добровольно возместить причинённый ущерб, но не получив денежные средства, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.  

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

03 апрель 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Архангельский комик-дуэт «Чи + Че» отменяет летние выступления в Доминикане
На окраине Архангельска работает тату-салон для животных

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (22)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20