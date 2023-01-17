Девушка из Вельского района попользовалась счетом своего кавалера

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Вельского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, с мая по ноябрь 2022 года в Вельском районе несовершеннолетняя подозреваемая, имея доступ к установленному на телефоне знакомого приложению, перевела с чужого счета на свои банковские счета более 40 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В ходе допроса подозреваемая пояснила, что потратила денежные средства на одежду и косметику. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Первоначально потерпевший просил девушку добровольно возместить причинённый ущерб, но не получив денежные средства, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.