Юный северодвинец, увлекающийся психотропами, запутал в криминале родную тетю

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, в городе Северодвинске несовершеннолетний подозреваемый взял у тети мобильный телефон. Он воспользовался функцией платежного сервиса и перевел с чужого счета на банковскую карту знакомого 3,5 тысячи рублей, которые в последующем обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что денежные средства потратил на возврат долга.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. Указанный юноша в настоящее время является подозреваемым по делу о покушении на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере.