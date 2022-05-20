Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юный северодвинец, увлекающийся психотропами, запутал в криминале родную тетю

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, в городе Северодвинске несовершеннолетний подозреваемый взял у тети мобильный телефон. Он воспользовался функцией платежного сервиса и перевел с чужого счета на банковскую карту знакомого 3,5 тысячи рублей, которые в последующем обратил в свою пользу и  распорядился ими по своему усмотрению.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что денежные средства потратил на возврат долга.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. Указанный юноша в настоящее время является подозреваемым по делу о покушении на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере.

18 август 08:57 | : Происшествия

Главные новости


Чудь приоткрывает тайны
Танцуют не все. В «Межсезонье» Александра Ханта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (211)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20