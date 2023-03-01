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Почти отрезал голову. Жестокому убийце из Архангельской области дали 18 лет

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 50-летнего жителя Виноградовского района виновным в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Как установлено судом обвиняемый в ночь на 3 июля 2022 года, находясь в своей квартире в дер. Моржегоры Виноградовского района, в ходе ссоры со знакомым, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков, желая убить потерпевшего и причинить ему особые страдания и мучения, нанес ему в общей сложности не менее 107 ударов ножом, молотком-зубилом, руками, иными предметами, причинив не менее 87 ранений, отчленив при этом пальцы рук и почти отделив голову от туловища.

Судом назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать лишение свободы предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевшей  удовлетворены на сумму  1 млн 566 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://discover24.ru/2022/12/ubiystvu-semi-v-makeevke-predshestvovali-strashnye-sobytiya/)

28 март 12:02 | : Происшествия

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