В Архангельске вынесен суровый приговор жестокому убийце

Архангельским областным судом оглашен приговор в отношении 27-летнего жителя г. Архангельска, совершившего убийство из хулиганских побуждений с особой жестокостью (п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и угрозу убийством в связи с выполнением лицом общественного долга (ч. 2 ст. 119 УК РФ).

Установлено, что в декабре 2021 г. осужденный, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, на территории Маймаксанского округа г. Архангельска, используя малозначительные и явно надуманные поводы спровоцировал конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной, в ходе которого нанес ему, причиняя особые страдания, многочисленные удары ногой в голову и область груди, прыгал ногами на голову и грудь потерпевшего, чем причинил последнему травмы, от которых он скончался в медицинском учреждении.

Это преступление совершено осужденным на глазах супруги потерпевшего, которая, выполняя свой общественный долг, пыталась остановить нанесение ударов мужу. В ответ на это виновный высказал ей угрозу убийством, которую потерпевшая с учетом сложившейся ситуации восприняла реально и опасалась ее осуществления.

По совокупности преступлений судом виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,6 года.

В пользу супруги и сына погибшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 3 млн руб.



