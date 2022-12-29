Преступное Поморье. Официальная статистика за 2022 год

В 2022 г. в Архангельской области зарегистрировано 16 786 преступлений, что на 1,2 % меньше (-210), чем в 2021 г. (16 996).
Снижение преступности зафиксировано в г. Архангельске, г.Новодвинске, ЗАТО г. Мирный, Онежском, Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Лешуконском, Пинежском, Плесецком, Приморском, Устьянском районах. В остальных районах области наблюдается увеличение преступлений в среднем на 10 %.
Сократились показатели по преступлениям, относящимся к категориям средней тяжести – на 4,6 % и небольшой тяжести – на 2,4 %. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 8,4 % числа особо тяжких преступлений и на 2,5 % - тяжких преступлений.
В прошедшем году зарегистрировано 1543 преступлений против жизни и здоровья (-4,5 %). Всего в области в 2022 г. совершено 113 убийств и покушений на них, что на 16 единиц (-12,4 %) меньше, чем в 2021 г. Снижение этого показателя наблюдается практически во всех городах и районах области, за исключением Коношского района, в котором, напротив, число таких преступлений выросло с 1 (в 2021 г.) до 8 (в 2022 г.).
Уменьшилось количество фактов причинения смерти по неосторожности (-15,6 %) и средней тяжести вреда здоровью (-15,8 %). Напротив, увеличилось число случаев умышленного причинения тяжкого (+14,5 %) и легкого (+13,4 %) вреда здоровью.
Наблюдается сокращение количества преступлений против собственности на 1,8 %, в том числе: краж – на 8,3 %, разбоев – на 2,1 %. Вместе с тем, увеличилось количество грабежей – на 4,7 %, мошенничеств – на 5,7 %, вымогательств – на 17,7 %.
Общее число хищений (краж и мошенничеств), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в истекшем году сократилось на 3,8 %. Снизилось на 17,7 % (с 1682 до 1385) число зарегистрированных краж денежных средств с банковских счетов с использованием сети Интернет или мобильной связи. Количество дистанционных мошенничеств по сравнению с 2021 г. хотя и выросло на 126 единиц или на 6,2 % (с 2027 до 2153), однако в 17,0 % (2021 г. – 12,5 %) случаев такие преступления не окончены, то есть фактическое хищение денежных средств не доведено до конца вследствие действий либо самих потерпевших, либо третьих лиц (например, сотрудников банков). Вместе с тем сумма ущерба, причиненного преступлениями против собственности, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в 2022 г. увеличилась на 63,2 млн. руб. и составила 587,3 млн. руб. против 524 млн. руб. годом ранее (+ 10,8 %). Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Архангельске: его сумма составила 10,8 млн. руб.
Количество выявленных фактов дачи и получения взятки в 2022 г. сократилось на 44,9 %, злоупотребления должностными полномочиями – на 32,4 %. Средний размер полученной взятки составил 865,5 тыс. руб.
Раскрываемость преступлений составила 54,7 %, годом ранее этот показатель составлял 53,9 %. Остались нераскрытыми 2472 тяжких и особо тяжких преступления, показатель раскрываемости по ним по сравнению с 2021 г. вырос: в текущем году раскрыто 47,8 % таких преступлений, в прошлом – 43,4 %.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в 2022 г. по сравнению с 2021 г. практически не изменилось (+2,4 %), уличная преступность снизилась на 8,8 %.
На 11,1 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Число преступлений, совершенных в составе групп, снизилось на 4,3 %. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, выросло на 6,7 %.
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 15,5 %.
Всего выявлено 7241 лицо, совершившее преступления, из них 61,3 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.
Повторно к уголовной ответственности привлечены 4915 граждан.
Сумма ущерба, причиненного преступлениями, в 2022 г. составила 1,8 млрд. руб., из которых добровольно погашено 259,8 млн. руб., изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму 54,3 млн. руб., стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 644,5 млн. руб.