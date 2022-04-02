Статистика преступности за I полугодие: Архангельск еще не Чикаго

В первом полугодии 2022 г. в Архангельской области зарегистрировано 8514 преступлений, что на 1,5 % меньше (-126), чем в аналогичном периоде 2021 г. (8640).
Снижение преступности зафиксировано в г. Архангельске,
г. Новодвинске, ЗАТО г. Мирный, Вельском, Верхнетоемском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Лешуконском, Принежском, Плесецком. Приморском, Устьянском районах. В остальных районах области наблюдается увеличение преступлений в среднем на одну пятую.
Сократились показатели по преступлениям, относящимся к категориям тяжких – на 1,5 % и небольшой тяжести – на 2,6 %. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 4,2 % числа тяжких преступлений. Количество преступлений средней тяжести осталось практически без изменений.
В первом полугодии текущего года в области зарегистрировано 836 преступлений против личности (-4,0 %). При этом уменьшилось количество убийств (-27,1 %), истязаний (-26,3 %), причинения по неосторожности смерти (-30,6 %), а также тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Напротив, увеличилось число фактов умышленного причинения тяжкого (+13,5 %) и легкого (+12,3 %), угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (+6,0 %).
В отчетном периоде наблюдается сокращение количества преступлений против собственности на 1,2%, в том числе: краж – на 6,5 %, вымогательств – на 16,9 %. Вместе с тем, увеличилось количество грабежей на 4,2 %, мошенничеств на 9,1 %.
Общее число преступлений против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в истекшем полугодии сократилось на 7,0 % за счет уменьшения на 19,7 % числа зарегистрированных краж денежных средств с банковских счетов с использованием сети Интернет или мобильной связи. Однако количество дистанционных мошенничеств за этот период выросло на 51 единицу или на 5,3 % (с 970 до 1021), сумма причиненного ущерба по ним увеличилась на 91 млн. руб. или 29,3 % (с 219,4 млн. руб. до 310,4 млн. руб.).
Раскрываемость преступлений составила 57,8 %, годом ранее этот показатель составлял 59,9 %. Остались нераскрытыми 1131 тяжкое и особо тяжкое преступление, показатель раскрываемости по ним сохранился примерно на уровне первого полугодия 2021 г.: в текущем году раскрыто 49,8 % таких преступлений, в прошлом – 50,5 %.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с первом полугодие 2021 г. в текущем году практически не изменилось (+0,9 %), уличная преступность снизилась на 3,1 %.
На 12,1 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в составе групп – на 0,6 %. Число преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, осталось на уровне прошлого года.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 36,4 %.
Всего выявлено 3722 лица, совершивших преступления, из них 60,8 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.
Повторно к уголовной ответственности привлечены 2348 граждан.
Сумма ущерба, причиненного преступлениями, за первое полугодие 2022 г. составила 745,0 млн. руб., из которых добровольно погашено 108,6 млн. руб., изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму 46,0 млн. руб., стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 136,1 млн. руб.
С более подробной информацией о состоянии преступности и раскрываемости преступлений на территории Архангельской области, а также в Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Публичный портал правовой статистики» http://crimestat.ru/.