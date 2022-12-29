У острова Бревенник погиб моторизированный рыбак

Вчера днем на поверхности водной глади, покрытой льдом и снегом, Корабельного рукава реки Северная Двина на острове Бревенник в городе Архангельске обнаружено тело 67-летнего местного жителя, который на каракате отправился на рыбалку. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность.