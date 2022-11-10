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Лесничий из Няндомы заплатит штраф за сомнительную дружбу с "Шалакушалес"

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда от 07.11.2022, которым участковый лесничий Государственного казенного учреждения Архангельской области «Няндомское лесничество» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Судом установлено, что лесничий, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, выполняя на возмездной основе работы по отводу лесосек и трасс лесовозных работ по договору с ООО «Шалакушалес», не желая расторжения договорных отношений по инициативе этого общества, в период с 14.06.2018 по 18.10.2020 по выявленным им нарушениям лесного законодательства данное юридическое лицо к административной ответственности не привлекал, чем существенно нарушил права и законные интересы общества и государства, выразившиеся в незаконном освобождении ООО «Шалакушалес» от административной ответственности.

Апелляционную жалобу защитника осужденного о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

 

13 январь 11:35 | : Скандалы

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