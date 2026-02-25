На кухне полевой. Рецепт солдатских щей

В детстве я очень любил, когда мне горбушку белого хлеба разрезали надвое и смазывали сливочным маслом. Что в этом такого? А то, что отец, прошедший с боями от Вязьмы до Праги, называл это «бутерброд по-фронтовому». И объяснял – «чтобы пуля не залетела». Сомневаюсь, что на фронтах Великой Отечественной раздавали батоны… но тогда верил бесприкословно.

Ещё он рассказывал, как в Польше пили сырые яйца с отбитой у немцев птицефермы. Знаю, что опасно и вредно (если только не перепелиные), но до сих пор люблю.

Как кормили наших солдат в те тяжёлые четыре года? Понятно, что в 45-м с продовольствием было гораздо лучше, чем в 42-м… и всё-таки. Голодным много не навоюешь.

Еда в условиях войны была строго регламентирована. Дневная норма для бойца на передовой составляла около 4000 килокалорий, что почти в два раза превышает современную рекомендуемую норму для взрослого человека. Это объяснялось просто — колоссальными физическими нагрузками и психологическим напряжением.

Основной рацион включал:

- 800-900 граммов ржаного хлеба (или 600 граммов сухарей)

- 150 граммов крупы или макарон

- 100-150 граммов мяса

- 30-40 граммов жиров

- 35 граммов сахара

В реальности же эти нормы часто не выдерживались из-за трудностей с поставками, особенно в первый период войны. В критические моменты солдаты могли по несколько дней обходиться только сухарями и консервами. Впрочем, «всё для фронта, все для победы» были не пустыми словами, не голодали даже бойцы Ленинградского фронта.

Сохранились воспоминания военных поваров, рассказывающих о том, как приходилось проявлять настоящие чудеса изобретательности. На передовой готовили преимущественно каши и супы — калорийные, сытные блюда, которые можно было сделать из минимального набора продуктов.

Одно из самых распространенных блюд полевой кухни — гречневая каша с тушенкой, которую солдаты часто называли «кашей из топора», намекая на её способность насытить даже при минимуме ингредиентов.

По воспоминаниям фронтовых поваров, готовили её примерно так:

- 1 кг гречневой крупы

- 2,5-3 л воды

- 2-3 банки тушенки (если была)

- 100-150 г животного жира или растительного масла

- 2-3 луковицы

- соль по вкусу

В большом котле разогревали жир, обжаривали нарезанный лук до золотистого цвета. Засыпали промытую гречку, слегка обжаривали её вместе с луком. Заливали водой, доводили до кипения, солили и варили до готовности на медленном огне, периодически помешивая. За 10-15 минут до готовности добавляли тушенку, тщательно перемешивали. Если тушенки не было, использовали любое доступное мясо или субпродукты, а иногда обходились и вовсе без мяса.

А в целом, любимыми блюдами, которые готовились на полевой кухне, были борщ, кулеш, тушеный картофель, гречка с мясом и, конечно же, щи. Рецептом последних мы с вами поделимся. Итак…

Ингредиенты:

вода — 2,5 л,

квашеная капуста — 300 г,

лук — 1 шт.,

морковь — 1 шт.,

пшено — 100 г,

томатная паста — 2 ст. ложки,

тушёнка — 1 банка,

соль,

перец,

Первым делом перебираем, промываем и затем засыпаем в кастрюлю пшено.

Затем в кастрюлю отправляются квашеная капуста, нарезанные морковь и репчатый лук. Примечательно, что овощи не требуют предварительной обжарки или тушения… слишком жирно для полевых условий.

Заливаем будущие солдатские щи водой и включаем (разжигаем) огонь. Выжидаем, когда суп закипит, убавляем огонь на минимум и продолжаем варить не менее часа, а лучше ещё дольше (в условиях полевой кухни щи могли томиться до суток и более).

Когда капуста станет мягкой, добавляем в щи банку тушёнки, солим и перчим по вкусу. Специально спрашивал отца про лавровый лист… он только пожимал плечами.

Теперь добавляем томатную пасту, перемешиваем бульон и держим на огне ещё 5-10 минут.

Щи солдатские готовы! Рубается с черным хлебом под фронтовые сто грамм.

Лишь бы не было войны…