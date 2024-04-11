Меню фронтовой кухни. Реальные рецепты

Что ели на фронтах Великой Отечественной? В День Победы полевые кухни потчуют нас гречневой кашей с мясом. Особенно комично (и обидно) это смотрелось в советские времена, когда оба эти продукта относились к разряду дефицитных.

Мой отец, воевавший с 41-го по 46-й рассказывал, что их кормили тем, что могли добыть интенданты… а иногда и сами бойцы. Помню, как он аж подскочил, увидев в фильме о войне, как солдаты пьют сырые яйца – «у нас в Польше было тоже самое». Где (и как) они те яйца добыли… история умалчивает.

Были у них сытные времена… но были и такие, когда в прямом смысле слова приходилось «кашу из топора» варить. Мы расскажем преимущественно о первых, ведь о рецептах из вторых просто нечего рассказывать.

«Кулеш 43-го года»

-Берем 500-600 грамм грудинки на костях.

-Срезаем мясо, а косточки бросаем вариться на 15 минут в воду (примерно 1,5 - 2 литра).

-Добавляем в кипящую воду пшено (250 –300 грамм) и варим до готовности.

-Чистим 3-4 картошки, режем её крупными кубиками и бросаем в кастрюлю

-На сковородке обжариваем мясную часть грудинки с 3-4 мелко порезанными головками репчатого лука, и добавляем в кастрюлю, варим еще минуты 2-3.

Получается то ли густой суп, то ли жидкая каша.

Макароны «балтийские»

-Мясо и макароны берутся примерно в одинаковых пропорциях, репчатый лук – примерно треть от общего веса первых продуктов.

-Мясо отваривается до готовности и режется кубиками (бульон модно использовать на суп).

-Макароны отвариваются до готовности.

-Лук припускают на сковороде до «золотистого» цвета

-Мясо, лук и макароны смешиваем, далее, при возможности, выкладываем на противень (можно добавить чуток бульона) и ставим в духовку на 10-20 минут при температуре 210-220 градусов.

Пшенка с чесноком

-На 3 стакана воды берем 1 стакан крупы.

-Наливаем в кастрюлю воду, сыплем крупу и ставим на огонь. Поджариваем на растительном масле лук. Как только вода в кастрюле закипит, выливаем туда нашу зажарку и солим кашу. Она еще минут 5 варится, а мы тем временем очищаем и мелко режем несколько зубков чеснока.

-Теперь надо снять кастрюлю с огня, добавить в кашу чеснок, перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и завернуть в "шубу”: пусть распарится. Такая каша получается нежной, мягкой, ароматной.

«Тыловая солянка»

В чугунок укладываются равные количества квашеной капусты и очищенной, нарезанной ломтиками картошки. Заливаются воду так, чтобы она покрывала капустно-картофельную смесь. После этого чугунок ставят на огонь - тушиться. А за 5 минут до готовности надо добавить в чугунок поджаренный на постном масле шинкованный лук, пару лавровых листиков, поперчить, если нужно по вкусу, то и посолить. Когда все готово, надо накрыть посудину полотенцем и дать потомиться с полчаса.

«Морковный чай»

Очищенную морковь терли на терке, сушили и прожаривали на противне в духовке с чагой, после чего заливали кипятком. От моркови чай получался сладковатым, а чага давала особый вкус и приятный темный цвет.

Гречневая каша

Обжарить лук на сале. Открыть тушенку. Перемешать жаренный лук, тушенку и гречневую крупу. Посолить, залить водой и варить помешивая до готовности.

Хлеб «ржевский»

Картофель варили, очищали, пропускали через мясорубку. Выкладывали массу на доску, посыпанную отрубями, охлаждали. Добавляли отруби, соль, быстро замешивали тесто и помещали его в смазанные жиром формы, которые ставили в духовку.

Пирог прифронтовой

-готовили обычное дрожжевое тесто

-варили практически до готовности рассыпчатую гречневую кашу.

-свежие лесные грибы обжаривали с луком или тушили в воде до готовности, после чего остужали и смешивали с кашей.

-делали пирог с очень тонкой верхней корочкой и выпекали.

Пирог получается очень вкусным при условии, если предварительно сваренная каша получается рассыпчатой.

Вобла сушеная распаренная

Воблу в войну выдавали по карточкам в тылу и в пайках на фронте. Была она очень пересушенной и очень соленой. Клали рыбку, не очищая, в кастрюльку, заливали кипятком, закрывали крышкой. Рыбка должна была стоять до полного остывания. (Наверное, лучше делать с вечера, а то не хватит терпения.) Затем варилась картошка, доставалась из кастрюльки рыбка, распаренная, мягкая и уже не соленая. Чистили и с 0 мл спирта смешивается с 70 мл огуречного рассола; смешать, но не взбалтывать.

Гороховый супец

С вечера заливали в котле горох водой. Иногда горох заливали вместе с перловой крупой. На следующий день горох перекладывали в военно- полевую кухню и варили. Пока варился горох, в кастрюле на сале пережаривали лук и морковь. Если не было возможности делать зажарку, закладывали так. По мере готовности гороха добавлялась картошка, затем зажарка, и в последнюю очередь закладывалась тушенка.

«Макаловка»

Замороженную тушенку очень мелко резали или крошили, на сковороде жарили лук (при наличии можно добавить морковь), после чего добавляли тушенку, немного воды, доводили до кипения. Ели так: мясо и «густерню» делили по количеству едоков, а в бульон по очереди макали кусочки хлеба, поэтому блюдо так называется.

И напоследок…

Коктейль военный

30 мл спирта смешивается с 70 мл огуречного рассола; смешать, но не взбалтывать.

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны:

«Наш повар делал различные супы, а порой и вторые блюда, которые называл «овощной разброд», — было необыкновенно вкусно. На исходе войны весной 1944 года, поступила маисовая (кукурузная) крупа, которую прислали союзники. Никто не знал, что с ней делать. Стали добавлять в хлеб, отчего он становился хрупким, быстро черствел и вызывал нарекания солдат. Солдаты ворчали на поваров, повара ругали союзников, сплавивших нам маис, с которым сам черт не разберет. Только наш повар не тужил — он взял полумесячную норму, выслал наряд в степь, попросив собирать почти все подряд – лебеду, люцерну, пастушью сумку, щавель, черемшу, и приготовил восхитительные по вкусу и красивейшие по виду кукурузные пирожки – лепешки с зеленью, яркие, желтенькие снаружи и жгуче – зеленые внутри. Они были мягкие, ароматные, свежие, как сама весна и лучше всяких других средств напомнили солдатам о доме, скором окончании войны и о мирной жизни.

А еще через две недели повар сделал мамалыгу (круто заваренная каша из кукурузной муки, для употребления вместо хлеба мамалыга делается более густой, и, может быть разрезана на куски). Почти весь батальон познакомился с этим национальным молдавским блюдом. Солдаты жалели, что маиса прислали слишком мало, и были бы не прочь обменять на него пшеничную муку. Даже простой желудевый кофе наш повар старался делать вкуснее и ароматнее, добавляя туда различные травы.

Вторым человеком после командира на фронте был повар. Если с кашеваром что-нибудь случалось, то все оставались без обеда, поэтому поваров на войне берегли. В начале войны больше половины поваров на передовой были женщины. Зачастую приходилось готовить под вражеским огнем. Помимо работы поваром, женщинам приходилось рыть окопы с солдатами и служить разводящими на дорогах. Многим женщинам, как некурящим, были положены дополнительные пайки — 25 граммов сливочного масла, печенье и шоколадка».

Ну, за Победу!