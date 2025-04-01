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«Мы писали, мы писали…». Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья приняли участие в такой знаковой патриотической акции, как  «Диктант Победы».

Напомним, в Архангельске его пишут уже в седьмой раз. Для проведения было организовано множество площадок, что свидетельствует о масштабности акции.

Как и в прошлые годы, нужно было ответить на 25 вопросов о событиях и известных людях, связанных с Великой Отечественной войной.

Городские парламентарии поделились своими впечатлениями и чувствами.

Денис Лапин:

- Участие в диктанте позволяет каждому человеку почувствовать свою причастность к великому подвигу предков, осознать значимость победы и почтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей страны. Эта акция способствует воспитанию патриотизма, уважения к ветеранам и гордости за героическое прошлое нашего народа.

Сергей Сорокин:

- Участие в «Диктанте Победы» я принимаю каждый год. В этот раз впервые в онлайн-режиме, находясь в командировке. Вижу, что с каждым годом число его участников растет, это еще раз подтверждает важность и востребованность этой инициативы.

Ольга Шананина:

- Каждый год принимаю участие в Диктанте Победы, считаю эту акцию очень важной и нужной, ведь именно укрепление знаний и передача исторической памяти о ВОВ — основная задача диктанта.

Иван Воронцов:

- Меня впечатляет, как много людей в Архангельске и по всей России присоединяется к этой патриотической акции. Казалось бы, ну что такого, написать тест по истории? Но это создаёт мощный тренд уважения и любви к истории своей страны. Очень важно, что это видит подрастающее поколение и с детства считает такие акции правильными и нужными!

А еще в столице региона завершился творческий конкурс «Мама, папа, я – театральная семья» (не путать со спортивной семьей – это в ГДР), прошедший в рамках фестиваля «Театральная весна». Это было уникальное мероприятие, ставшее первым театральным событием в рамках муниципального проекта «Семья России — семья Поморья». Организаторы очень довольны результатами и надеются, что конкурс у нас приживется.

Депутат АрхГорДумы Елена Ануфриева:

- Особенную благодарность выражаю Сергею Самодову, руководителю Архангельского театра кукол, благодаря которому фестиваль состоялся именно в таком волшебном пространстве, пропитанном особой атмосферой детства и сказки. Пусть искусство соединяет сердца и объединяет семьи!

Уже в следующий четверг наш город со всей страной входит в майские праздники. К этому событию неплохо было бы привести Архангельск в порядок. Держим кулачки за депутата Алексея Белькова (МУП «Чистый город»).

26 апрель 11:16 | : Горячая тема / Политика / Культура

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