Глаза в глаза с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Как мы писали уже не раз, одним из главных моментов деятельности народны избранников столицы Поморья – прямой контакт со своими избирателями в дни приемов. Только так избиратели могут понять, за кого голосовали и за кого голосовать в будущем. Это кроме решения самых разных проблем, не требующих отлагательства.

Вопросов у населения города много - от ЖКХ и благоустройства до работы общественного транспорта и предоставления различных социальных льгот. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей.

Председатель парламента Иван Воронцов (по теме):

- На сегодняшний день предусмотрено порядка 45 мер поддержки, начиная от бесплатных школьных обедов и различных социальных льгот для детей участников СВО, и заканчивая психологической помощью и выделением земельных участков.

Как депутаты ведут прием граждан? Вот, пожалуйста.

Илья Жердев провел прием многодетной семьи из Маймаксы, обсудив с ними вопросы социальной поддержки, льгот и доступа к государственным услугам. Часть вопросов удалось решить на месте, по другим – направлены официальные запросы в профильные ведомства. Илья Константинович также отметил, что такие встречи помогают выявлять системные проблемы, требующие внимания на законодательном уровне, и подчеркнул свою роль в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ, где он представляет интересы Архангельской области.

Михаил Орлов занимается непростой ситуацией пожилой жительницы Архангельска, инвалида II группы, которая осталась без родственников и нуждается в уходе и медицинском наблюдении. Депутат уже подготовил необходимые обращения в профильные учреждения. При этом, действуя в правовом поле и с целью исключения мошенничества, Парламентарий планирует лично выехать по адресу для объективной оценки ситуации.

Михаил Орлов:

- Общественные приемы – это реальная возможность не просто выслушать, а включиться в решение конкретных проблем жителей города.

С приемом граждан в феврале можно ознакомиться по ссылке.

Но не приемами едиными…

Еще одна депутатская забота – улучшение медицинского обслуживания маленьких архангелогородцев в образовательных учреждениях. В 14 школах и ряде гимназий города открыты и успешно функционируют стоматологические кабинеты. Они оснащены передовым оборудованием, что позволяет оказывать детям высококвалифицированную помощь, не отрывая их от учебного процесса. Причем не только плановую, но и экстренную, не говоря уже профилактических осмотрах, дабы предупредить оперативное вмешательство.

И работают в таких кабинетах особые врачи, умеющие наладить контакт с маленькими пациентами.

Кристина Саблина:

- Особо хочу отметить работу нашей городской детской стоматологической поликлиники, которая не только оказывает плановую и экстренную помощь, но и активно проводит важные профилактические акции в детских садах и школах города. Яркий пример – акция "Суперзубик", которую мы, городские депутаты, с удовольствием поддержали. Эта инициатива, реализованная при поддержке наших замечательных стоматологов и главного врача Константина Уланова, помогает формировать у детей правильное отношение к гигиене полости рта с самого раннего возраста. Доступность таких кабинетов в школах - это еще один шаг к обеспечению здоровья наших юных горожан.

Ну и, конечно, как минимум два городских депутата боролись с погодными катаклизмами, то со снегом, то с гололедом.

Александр Кузнецов («Городское благоустройство»):

- Работы по зимнему содержанию общественных территорий идут полным ходом. Мы используем механизированную технику и ручной труд, чтобы максимально эффективно убирать и вывозить снег. Наша цель - комфорт и безопасность для всех жителей Архангельска, даже в самые суровые мороз.

Алексей Бельков («Чистый город»):

- С раннего утра наши сотрудники и тяжелая техника убирают последствия ночного снегопада. Сначала мы обрабатываем самые оживленные пешеходные зоны, подходы к школам и деревянные тротуары в нашем районе, чтобы люди могли безопасно ходить. По просьбе глав округов техника направлена в Соломбальский и Северный округа для дополнительной помощи.

А теперь записывайте: если вы обнаружили, что ваша улица или двор не посыпаны песком или не убран снег, необходимо обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании и администрацию вашего территориального округа. Также вы можете обратится в «Мезенское дорожное управление» по номеру +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08.