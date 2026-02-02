Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глаза в глаза с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Как мы писали уже не раз, одним из главных моментов деятельности народны избранников столицы Поморья – прямой контакт со своими избирателями в дни приемов. Только так избиратели могут понять, за кого голосовали и за кого голосовать в будущем. Это кроме решения самых разных проблем, не требующих отлагательства.

Вопросов у населения города много - от ЖКХ и благоустройства до работы общественного транспорта и предоставления различных социальных льгот. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. 

Председатель парламента Иван Воронцов (по теме):

- На сегодняшний день предусмотрено порядка 45 мер поддержки, начиная от бесплатных школьных обедов и различных социальных льгот для детей участников СВО, и заканчивая психологической помощью и выделением земельных участков.

Как депутаты ведут прием граждан? Вот, пожалуйста.

Илья Жердев провел прием многодетной семьи из Маймаксы, обсудив с ними вопросы социальной поддержки, льгот и доступа к государственным услугам. Часть вопросов удалось решить на месте, по другим – направлены официальные запросы в профильные ведомства. Илья Константинович также отметил, что такие встречи помогают выявлять системные проблемы, требующие внимания на законодательном уровне, и подчеркнул свою роль в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ, где он представляет интересы Архангельской области.

Михаил Орлов занимается непростой ситуацией пожилой жительницы Архангельска, инвалида II группы, которая осталась без родственников и нуждается в уходе и медицинском наблюдении. Депутат уже подготовил необходимые обращения в профильные учреждения. При этом, действуя в правовом поле и с целью исключения мошенничества, Парламентарий планирует лично выехать по адресу для объективной оценки ситуации.

Михаил Орлов:

- Общественные приемы – это реальная возможность не просто выслушать, а включиться в решение конкретных проблем жителей города.

С приемом граждан в феврале можно ознакомиться по ссылке.

Но не приемами едиными…

Еще одна депутатская забота – улучшение медицинского обслуживания маленьких архангелогородцев в образовательных учреждениях. В 14 школах и ряде гимназий города открыты и успешно функционируют стоматологические кабинеты. Они оснащены передовым оборудованием, что позволяет оказывать детям высококвалифицированную помощь, не отрывая их от учебного процесса. Причем не только плановую, но и экстренную, не говоря уже  профилактических осмотрах, дабы предупредить оперативное вмешательство.

 И работают в таких кабинетах особые врачи, умеющие наладить контакт с маленькими пациентами.

Кристина Саблина:

- Особо хочу отметить работу нашей городской детской стоматологической поликлиники, которая не только оказывает плановую и экстренную помощь, но и активно проводит важные профилактические акции в детских садах и школах города. Яркий пример – акция "Суперзубик", которую мы, городские депутаты, с удовольствием поддержали. Эта инициатива, реализованная при поддержке наших замечательных стоматологов и главного врача Константина Уланова, помогает формировать у детей правильное отношение к гигиене полости рта с самого раннего возраста. Доступность таких кабинетов в школах - это еще один шаг к обеспечению здоровья наших юных горожан.

Ну и, конечно, как минимум два городских депутата боролись с погодными катаклизмами, то со снегом, то с гололедом.

Александр Кузнецов («Городское благоустройство»):

- Работы по зимнему содержанию общественных территорий идут полным ходом. Мы используем механизированную технику и ручной труд, чтобы максимально эффективно убирать и вывозить снег. Наша цель - комфорт и безопасность для всех жителей Архангельска, даже в самые суровые мороз.

Алексей Бельков («Чистый город»):

- С раннего утра наши сотрудники и тяжелая техника убирают последствия ночного снегопада. Сначала мы обрабатываем самые оживленные пешеходные зоны, подходы к школам и деревянные тротуары в нашем районе, чтобы люди могли безопасно ходить. По просьбе глав округов техника направлена в Соломбальский и Северный округа для дополнительной помощи.

А теперь записывайте: если вы обнаружили, что ваша улица или двор не посыпаны песком или не убран снег, необходимо обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании и администрацию вашего территориального округа. Также вы можете обратится в «Мезенское дорожное управление» по номеру +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08

21 февраль 11:51 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Такая сложная игра – хоккей с мячом
Но, поехали!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (271)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20