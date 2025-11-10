День за днем. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались нужными повседневными делами. Да-да, та самая рутина… но без нее никуда. Вот несколько примеров.

Неделька выдалась еще та по погодным условиям. Холода сменялись оттепелью и обратно, тротуары и дворы заметал снегопад, гололед опять заполнил приемные отделения травмпунктов.

Коммунальные службы города достойно встретили вызов природы. Двумя МУПами как раз руководят члены городского парламента.

Александр Кузнецов («Городское благоустройство»):

- Работы по зимнему содержанию общественных территорий города идут полным ходом, – подчеркивает руководитель МУП "Городское благоустройство", депутат Архангельской городской Думы Александр Кузнецов. – Мы используем как механизированную технику, так и ручной труд, чтобы максимально эффективно убирать и вывозить снег. Наша главная цель – обеспечить комфорт и безопасность для всех жителей Архангельска, чтобы город оставался чистым и доступным даже в самые суровые морозы и снегопады.

Алексей Бельков («Чистый город»):

- Наши сотрудники, используя как ручной труд, так и современную механизированную технику, делают все возможное, чтобы улицы Архангельска были чистыми и безопасными. Мы понимаем, насколько важно для горожан беспрепятственное передвижение, и поэтому уделяем особое внимание расчистке тротуаров, пешеходных зон и подходов к социально значимым объектам.

И практические советы. Если вы обнаружили, что ваша улица или двор не посыпаны песком или не убран снег, необходимо обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании и администрацию вашего территориального округа. Также вы можете обратиться в «Мезенское дорожное управление» по номеру +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08.

В гостеприимных стенах детского сада № 157 "Сиверко" собрались заведующие архангельскими детскими садами. Главной темой встречи стало создание развивающей среды, в которой каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, свободно выражать себя и с удовольствием учиться через игру.

Официальная часть была посвящена глубокому анализу текущей ситуации в дошкольном образовании, демографическим вызовам, растущим ожиданиям родителей и государства.

Юлия Петрова (детский сад № 94) убедительно аргументировала важность игровой политики как основы развития дошкольников и поделилась способами ее сохранения в современных условиях.



Наталья Куперман (детский сад № 157) на примере чемпионата "Юный мастер" продемонстрировала, как успешно реализуется индивидуальный подход к каждому ребенку.

АрхГорДуму представляла депутат Елена Ануфриева, она же заведующая детсадом «Веснушка». Несколько слов от нее:

- В очередной раз убеждаешься: наша главная задача – создавать для детей мир, где им интересно, комфортно, где их способности замечают и поддерживают. Такие встречи способствуют обмену лучшими практиками и укреплению системы дошкольного образования в Архангельске.

3 февраля распахнул свои двери первый в регионе Фиджитал-центр. Это уникальное пространство, объединяющее спорт, цифровые технологии и образование, стало настоящим прорывом для развития молодежи. МБОУ «Средняя школа №7 им. В.Н. Булатова» стала первым региональным хабом этой федеральной программы, расположенным в современном коворкинг-пространстве на 4 этаже.

Центр начал свою работу уже 2 февраля, предлагая не только федеральные направления (лазертаг, единоборства, беспилотные авиасистемы), но и интегрируя фиджитал-технологии в футбол и шахматы. В планах – цифровой баскетбол с симуляторами NBA. Это не просто кружок, а новая модель обучения, которая уже этим летом запустит Фиджитал-школы – 21-дневные погружения для детей 10–17 лет, от VR-гимнастики до кибер-турниров.

На торжественном событии присутствовал председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. Его комментарий:

- Открытие Фиджитал-центра – это огромный шаг вперед для нашего города и региона. Мы видим, как спорт и технологии сливаются воедино, открывая новые горизонты для развития нашей молодежи. Мы признаем, что киберспорт популярен. Вместо того чтобы игнорировать этот факт, мы создаем условия для профессионального и безопасного развития талантов. Уверен, что этот центр станет настоящей кузницей талантов и вдохновит многих ребят на достижения как в спорте, так и цифровом мир.