Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Архангельска поблагодарил "Городское благоустройство" за ударную работу

Дмитрий Морев:

- Уважаемые горожане! Адреса, где требуется уборка льда с тротуаров, отрабатываются бригадами МДУ. А на прогулочных территориях, которые обслуживает МУП «Городское благоустройство», задействуем мини-погрузчик со скалывателем льда. С помощью острого диска он убирает плотный снег и наледь без повреждения брусчатки и асфальта. Такая технология успешно применяется с прошлого года.

 Сегодня работа проводится на аллее у 20-й школы. Кроме скола льда организовали вывоз снега, применяется и ручной труд. Ежедневно активно очищаем нижнюю набережную, проспект Чумбарова-Лучинского, площадь Ленина, Красную пристань и часть скверов и аллей, которые появились по программе «Формирование комфортной городской среды».

Благодарю директора «Городского благоустройства» Александра Кузнецова и всех сотрудников за грамотную организацию работы.

04 апрель 11:54 | : Политика

Главные новости


Песни без слов. Максим Мрвица
Архангельский комик-дуэт «Чи + Че» отменяет летние выступления в Доминикане

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (36)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20