Глава Архангельска поблагодарил "Городское благоустройство" за ударную работу

Дмитрий Морев:

- Уважаемые горожане! Адреса, где требуется уборка льда с тротуаров, отрабатываются бригадами МДУ. А на прогулочных территориях, которые обслуживает МУП «Городское благоустройство», задействуем мини-погрузчик со скалывателем льда. С помощью острого диска он убирает плотный снег и наледь без повреждения брусчатки и асфальта. Такая технология успешно применяется с прошлого года.



Сегодня работа проводится на аллее у 20-й школы. Кроме скола льда организовали вывоз снега, применяется и ручной труд. Ежедневно активно очищаем нижнюю набережную, проспект Чумбарова-Лучинского, площадь Ленина, Красную пристань и часть скверов и аллей, которые появились по программе «Формирование комфортной городской среды».

Благодарю директора «Городского благоустройства» Александра Кузнецова и всех сотрудников за грамотную организацию работы.