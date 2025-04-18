Пешком по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья, кроме подготовки к грядущей сессии, трудились на благо горожан. А что может быть благостней, чем жить в красивом и уютном городе.

Так, сводная делегация из городских и областных парламентариев прошлись по Соломбале, где создается общественное креативное пространство вдоль реки Соломбалка. Здесь уже можно увидеть много горожан, которые спокойно отдыхают и гуляют. Это значит, что обновленная территория пользуется спросом даже без официального торжественного открытия.



Конечно, у общественников нашлись замечания по некоторым конструктивным элементам. Порой кажется, что не хватает зелени. Но в целом соломбальцы рады изменениям к лучшему… они столько лет этого ждали.

Также депутаты посетили берег реки Кузнечиха в Октябрьском округе, где в начале мая начались работы по благоустройству верхней набережной от предмостной площади до площадки «Алвиза». Тут важно, что почти вся зелёная зона вдоль реки будет сохранена. Велодорожку пришлось убрать, но взамен обустроили большую парковку рядом с Первой городской больницей, о которой, кстати, просил коллектив учреждения в ходе встречи с депутатами городской Думы.

Завершение работ планируется на конец лета. Депутаты поделились своими впечатлениями.

Алексей Бельков:

- Жители определили проект благоустройства набережной как приоритетный. Строители выполнят свою часть, а мы (МУП «Чистый город») приведем в порядок берег. Время для начала работ выбрано правильно.

Сергей Сорокин:

- В целом ситуация находится под контролем, общественники и депутаты нацелены на взаимодействие, чтобы как можно больше таких комфортных зон ежегодно появлялось в нашем городе!

Консолидированная депутатская просьба к населению – меньше гадить там, где теперь красиво. Прежде всего, имеются в виду граффити.

А еще в столице Поморья прошла масштабная акция по посадке саженцев, приуроченная к юбилею Победы. От городского парламента тоже были представители.

Только в округе Майская Горка было высажено 450 саженцев: клён, кедр, дуб, груша. Сотрудники школы будут ухаживать за деревцами и делать всё, чтобы они прижились. Каждый саженец – это символ надежды, веры в будущее и благодарности тем, кто отстоял мир на нашей земле.

Ольга Шананина:

- Посадка деревьев – это не просто озеленение города, это символ преемственности поколений, символ нашей благодарности и уважения к тем, кто подарил нам мирное небо. Клены, дубы и кедры, которые мы сегодня посадили, будут расти и радовать наших потомков, напоминая им о важности мира и единства. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этой акции, и выразить надежду, что подобные мероприятия станут доброй традицией в нашем городе. Вместе мы сделаем Архангельск еще красивее и зеленее!

Михаил Орлов:

- Важно помнить, что мы строим мир для наших детей и внуков, и каждое посаженное дерево – это символ их светлого будущего. Благодарю всех участников за активное участие.

Мероприятие профинансировал Александр Фролов (Группа Аквилон).

В Совете ветеранов Исакогорского округа, при участии профильного министра Александра Герштанского и городского депутата Владимира Хотеновского, обсуждалось будущее здравоохранения Левобережья областной столицы. Болезненная тема для любого отдаленного района.

Был принят ряд важных решений, с которыми можно ознакомиться здесь.

Владимир Хотеновский:

- Хорошая и долгожданная новость: уже с августа текущего года жители Левого берега смогут для записи к врачам, профильным специалистам по желанию выбирать адрес поликлиники (на ул. Дачной или на ул. Северодвинской).