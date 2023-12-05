Александр Фролов вошел в команду Деда Мороза

Перевоплощение в добрых волшебников накануне Нового года уже стало традицией. Благодаря акции Елочка желаний, организованной командой депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова, у более чем трех десятков семей в округах Майская Горка и Ломоносовский исполнились заветные мечты.



Вместе с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой подарки детям развозили депутаты областного Собрания Александр Фролов, Елена Сидорук и депутат городской Думы Елена Ануфриева.



- Елочка желаний – это наша традиционная акция, которую мы проводим накануне Нового года и Рождества Христова. Мы стараемся, чтобы каждый год росло число семей, которые получают подарки, и выступаем в роли добровольных помощников Деда Мороза, чтобы никто не остался без внимания главного новогоднего волшебника. И помогать различным категориям мы продолжаем на протяжении всего года, - рассказал Александр Фролов.



В этом году более 50 подарков с Елочки желаний команды Александра Фролова получили более 30 семей в округах Майская горка и Ломоносовском.



Перед Новым годом подарки у Деда Мороза попросили две сестренки – Катя и Настя Богомоловы. Они написали письмо и отправили его на Елочку желаний. И их желание осуществилось. Катя получила планшет, а Настя – набор для занимательных опытов.



- Огромное спасибо Александру Михайловичу и всей его команде. Настоящий праздник, с настоящим Дедом Морозом, - говорит мама девочек Ирина Богомолова.



- Подарки очень разные - от самых простых игрушек и до планшетов. Очень здорово, что в этот замечательный праздник все детские желания исполняются. И сейчас, накануне Нового года у нас, в Майской горке, на насколько семей счастливых стало больше, - отметила депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.



В многодетной семье Цибиковых трое детей. Старшие братья 10-летний Тимур и 8-летний Демид активно занимаются спортом и любят подвижные игр. Поэтому подарки – соответствующие: спортивная сборная шведская стенка с турником и «ватрушка» для катания с горок – любимое зимнее развлечение ребят.



- Буду готовиться к турниру по хапкидо, - оценил подарок Тимур.



А для маленькой сестренки Тайи приготовили набор для игры в доктора.



- Это было неожиданно для нас. И для детей - что придет Дед Мороз со Снегурочкой и вручит подарки. Дети просто счастливы! - сказала мама ребят Анна Цибикова.



- Как член #КомандаФролова я первый раз участвую в акции «Елочка желаний». Самое главное - она несет добро и счастье. И мне, как директору школы №35 было очень приятно, что в семьях, в которых мы побывали, были дети, которые учатся в нашей школе. Огромное счастье видеть счастливые глаза детей и родителей. Для них это был очень добрый сюрприз и подарок накануне самого семейного праздника, - рассказала депутат Архангельского областного Собрания Елена Сидорук.



Новогодние и рождественские дни – это всегда ожидание чуда и волшебства. Марк и Таисия Борисовы, получили в подарок сказочный мерцающий шар и игру «Зубастый крокодил».



- Мы Александра Михайловича знаем не понаслышке, он наш депутат, за него мы голосовали. И знаем, видим, что он для округа делает и как помогает людям. Не на словах, а на деле. И в этот Новый год мы встречаем с радостью и надеждой на все самое хорошее, - не скрывала эмоций мама детей Ирина Борисова.



Акция «Елочка желаний» проходит уже несколько лет. В этом году несколько десятков семей в нашем округе встречают новый год, загадав заветные желания. Они как сказал Дед Мороз - обязательно сбудутся. А команда Фролова - поможет.



- Нашей команде всегда очень приятно, что мы можем подарить детишкам и взрослым то, о чем они давно мечтали. У многих участников акции очень скромные желания – они не просят ничего сверхъестественного, но каждая просьба очень трогательная, очень личная, на которую просто невозможно не отреагировать. В этом году мы снова участвуем в проекте Елочка желаний и обязательно продолжим делать это в последующие годы. С наступающим Новым годом! Желаю всем мира, добра, благополучия! И исполнения желаний! - сказал Александр Фролов.



Александр Михайлович поблагодарил за помощь помощника депутата Анну Коносову и ее супруга Владимира, которые на время стали Дедом Морозом и Снегурочкой.



- Вы теперь тоже в нашей команде! И впереди - много добрых дел, - сказал Александр Фролов.



А всю организационную работу взяла на себя депутат городской Думы Ольга Шананина. Кстати уже сегодня она вместе с коллегой - членом команды Фролова Сергеем Чанчиковым вручат подарки остальным участникам акции «Елочка желаний»!



