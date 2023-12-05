Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Фролов вошел в команду Деда Мороза

Перевоплощение в добрых волшебников накануне Нового года уже стало традицией. Благодаря акции Елочка желаний, организованной командой депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова, у более чем трех десятков семей в округах Майская Горка и Ломоносовский исполнились заветные мечты.
 
 Вместе с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой подарки детям развозили депутаты областного Собрания Александр Фролов, Елена Сидорук и депутат городской Думы Елена Ануфриева.

 - Елочка желаний – это наша традиционная акция, которую мы проводим накануне Нового года и Рождества Христова. Мы стараемся, чтобы каждый год росло число семей, которые получают подарки, и выступаем в роли добровольных помощников Деда Мороза, чтобы никто не остался без внимания главного новогоднего волшебника. И помогать различным категориям мы продолжаем на протяжении всего года, - рассказал Александр Фролов.

 В этом году более 50 подарков с Елочки желаний команды Александра Фролова получили более 30 семей в округах Майская горка и Ломоносовском.

 Перед Новым годом подарки у Деда Мороза попросили две сестренки – Катя и Настя Богомоловы. Они написали письмо и отправили его на Елочку желаний. И их желание осуществилось. Катя получила планшет, а Настя – набор для занимательных опытов.

 - Огромное спасибо Александру Михайловичу и всей его команде. Настоящий праздник, с настоящим Дедом Морозом, - говорит мама девочек Ирина Богомолова.

 - Подарки очень разные - от самых простых игрушек и до планшетов. Очень здорово, что в этот замечательный праздник все детские желания исполняются. И сейчас, накануне Нового года у нас, в Майской горке, на насколько семей счастливых стало больше, - отметила депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

 В многодетной семье Цибиковых трое детей. Старшие братья 10-летний Тимур и 8-летний Демид активно занимаются спортом и любят подвижные игр. Поэтому подарки – соответствующие: спортивная сборная шведская стенка с турником и «ватрушка» для катания с горок – любимое зимнее развлечение ребят.

 - Буду готовиться к турниру по хапкидо, - оценил подарок Тимур.

 А для маленькой сестренки Тайи приготовили набор для игры в доктора.

 - Это было неожиданно для нас. И для детей - что придет Дед Мороз со Снегурочкой и вручит подарки. Дети просто счастливы! - сказала мама ребят Анна Цибикова.

 - Как член #КомандаФролова я первый раз участвую в акции «Елочка желаний». Самое главное - она несет добро и счастье. И мне, как директору школы №35 было очень приятно, что в семьях, в которых мы побывали, были дети, которые учатся в нашей школе. Огромное счастье видеть счастливые глаза детей и родителей. Для них это был очень добрый сюрприз и подарок накануне самого семейного праздника, - рассказала депутат Архангельского областного Собрания Елена Сидорук.

 Новогодние и рождественские дни – это всегда ожидание чуда и волшебства. Марк и Таисия Борисовы, получили в подарок сказочный мерцающий шар и игру «Зубастый крокодил».

 - Мы Александра Михайловича знаем не понаслышке, он наш депутат, за него мы голосовали. И знаем, видим, что он для округа делает и как помогает людям. Не на словах, а на деле. И в этот Новый год мы встречаем с радостью и надеждой на все самое хорошее, - не скрывала эмоций мама детей Ирина Борисова.

 Акция «Елочка желаний» проходит уже несколько лет. В этом году несколько десятков семей в нашем округе встречают новый год, загадав заветные желания. Они как сказал Дед Мороз - обязательно сбудутся. А команда Фролова - поможет.

 - Нашей команде всегда очень приятно, что мы можем подарить детишкам и взрослым то, о чем они давно мечтали. У многих участников акции очень скромные желания – они не просят ничего сверхъестественного, но каждая просьба очень трогательная, очень личная, на которую просто невозможно не отреагировать. В этом году мы снова участвуем в проекте Елочка желаний и обязательно продолжим делать это в последующие годы. С наступающим Новым годом! Желаю всем мира, добра, благополучия! И исполнения желаний! - сказал Александр Фролов.

 Александр Михайлович поблагодарил за помощь помощника депутата Анну Коносову и ее супруга Владимира, которые на время стали Дедом Морозом и Снегурочкой.

 - Вы теперь тоже в нашей команде! И впереди - много добрых дел, - сказал Александр Фролов.

 А всю организационную работу взяла на себя депутат городской Думы Ольга Шананина. Кстати уже сегодня она вместе с коллегой - членом команды Фролова Сергеем Чанчиковым вручат подарки остальным участникам акции «Елочка желаний»!


21 декабрь 10:12 | : Будни

Главные новости


Георгий Гудим-Левкович: «Смотрю на жизнь распахнутыми глазами»
Рато-Наволок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (216)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20