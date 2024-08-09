Под знаком триколора. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья активно отмечали День российского флага. И не только…

В честь праздника в школе №69 Молодёжный совет Цигломенского округа провел викторину для ребят нашего посёлка на знание истории государственной символики РФ. Вопросы были не самыми простыми, рассчитанными на все возраста участников. Тут и проверка своих знаний истории российской государственности, и просто отлично проведенное время в обществе школьных друзей.

На мероприятии присутствовала депутат Наталья Братина, курирующая округ:

- Этот праздник — символ нашей истории, наших побед и достижений. Под этим флагом наши предки защищали свою землю от врагов, строили города и развивали культуру. Под этим флагом мы живем сегодня, работаем, учимся, создаем семьи и воспитываем детей.

В свою очередь, Михаил Иванов принял активное участие (а не просто присутствовал) в конкурсе рисунков на асфальте. Тема – понятная… она же признание в любви к Родине, что особенно ценно из детских уст.

- Каждый из нас может внести свой вклад в наше общее будущее. Пусть этот день станет праздником единства и творчества! – сказал городской парламентарий, а мы услышали.

И про остальное…

Михаил Орлов поучаствовал в общероссийской акции «Собери ребёнка в школу». Напомним, данный проект направлен на сбор учебных принадлежностей и наборов для творчества детям из нуждающихся семей.

Депутат (сам отец троих детей) передал от себя три персональных компьютера, что, согласитесь, символично.

Михаил Орлов:

- Мне очень нравится такой девиз – «Один добрый поступок заменяет сто слов». Я каждый год участвую в акциях такого формата и стараюсь помочь.

Кроме Орлова, в сборе подарков к началу учебного года приняли участие Александр Гурьев, Сергей Сорокин и другие городские депутаты. Сообщаем для желающих присоединиться к благородной акции адрес приема даров: улица Поморская, дом 5. Штаб общественной поддержки.

При детском саде №157 «Сиверко» открыл свои двери ЭкоПарк «Под полярной звездой» - отличное учебное пособие по природоведения.

Это не просто парк с зелеными насаждениями, но уникальное место, где природа и дети найдут свое идеальное взаимодействие. Адрес: Стрелковая, 22.

Когда-то на его месте был заброшенный пустырь, который за два года работ превратился настоящую зону отдыха и познаний с тематическим содержанием. Не без помощи городских депутатов, конечно.

Преображение оценил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Чанчиков:

- Программа экологического воспитания успешно реализуется в детсадах Архангельска. Это помогает с раннего детства прививать юным горожанам основы бережного отношения к природе и навыки ответственного экологического поведения.