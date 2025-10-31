Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшую рабочую неделю народные избранники столицы Поморья провели в подготовке к последней в этом календарном году сессии, а также в повседневных трудах и заботах. Вот лишь несколько эпизодов их деятельности…

Так председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов посетил Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями («люди дождя»).

Спикер и составившая ему компанию депутат областного Собрания Надежда Виноградова оценили яркий и трогательный концертом, подготовленным подопечными центра под руководством его руководителя Татьяны Коротаевой и педагогов. Талантливые выступления, включающие песни, танцы, музыкальные номера и театральные постановки, продемонстрировали творческий потенциал и душевную теплоту участников.

Парламентарии высоко оценили работу сотрудников центра, отметив их неравнодушие, преданность своему делу и искреннюю радость от успехов каждого подопечного. Именно благодаря таким людям создается атмосфера, где каждый чувствует себя ценным и любимым.

Иван Воронцов:

- Я был искренне впечатлен тем, как здесь заботятся о каждом человеке, создавая по-настоящему комфортную и поддерживающую среду. Особо хочу отметить, насколько важна культурная составляющая в жизни подопечных. Это прекрасно видно по их сияющим глазам и искренним эмоциям, когда они выступают перед благодарной аудиторией, которая их слушает и поддерживает.

Также городские депутаты приняли участие в «Социальном десанте», который на этот раз высадился в Ломоносовском Дворце культуры.

Смысл мероприятия - наладить прямой диалог с горожанами и оказать посильную помощь в решении их насущных вопросов. Парламентарии провели плодотворное общение с архангелогородцами. Были озвучены различные обращения, и, как подчеркнули народные избранники, несколько из них взяты на личный контроль. Они же поздравили пары, достигшие значительных семейных юбилеев. Тоже труд для тех, кто в курсе…

Впечатлениями поделились…

Михаил Орлов:

- Мы искренне рады видеть столько активных и неравнодушных жителей. Ваша обратная связь бесценна для нашей работы. Спасибо всем, кто сегодня пришел и поделился своими мыслями и проблемами. Мы продолжим работать рядом с вами, чтобы сделать наш город лучше.

Ольга Шананина:

- Каждая такая встреча - это возможность услышать вас, понять, что волнует архангелогородцев, и найти пути решения. Мы ценим ваше доверие и готовы вместе идти вперед. Продолжаем трудиться на благо нашего общего дома!

А еще глава города и председатель АрхГорДумы провели встречу с главами национальных диаспор.

Архангельск всегда славился своим многонациональным составом. Сегодня это особенно заметно: здесь живут люди разных национальностей, которые не только сосуществуют, но и активно взаимодействуют. Совместные мероприятия, обмен культурными традициями давно стали неотъемлемой частью городской жизни.

Тем более важен стабильный диалог городских землячеств со всеми ветвями власти. И, поверьте, не только для отчетности.

Например, устраивать концерты диаспор, где гости смогут увидеть национальные танцы и услышать песни. Это поможет жителям Архангельска и всей страны лучше понять культурное разнообразие страны.

Иван Воронцов:

- Было предложено собираться дважды в год — накануне Нового года и ко Дню Архангельска. Это поможет укреплять сотрудничество и подчеркивать культурное разнообразие, которое делает наш город по-настоящему живым и открытым.