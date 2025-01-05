Ну смотри, Котлас! Светлана Дейнеко возвращается на телевидение

Как сообщили наши контрагенты с юга Архангельской области, вчера, в первый официальный рабочий день нового года, бывший мэр Котласа Светлана Дейнеко была трудоустроена в качестве директора Муниципального автономного учреждения «Котлас 24». Проще говоря, городского телевидения.

Вернулась в родные пенаты, с которых она начинала триумфальный карьерный рост – сначала в крупнейший медиа-холдинг областного центра, а потом и в исполнительную власть.

В должности градоначальника наша героиня продержалась два года и ушла в отставку после критике в её адрес от губернатора Александра Цыбульского. Цитата:

- Мы с Вами неоднократно говорили о том, что нужно усиливать контроль за всеми стройками на территории города, но, к сожалению, второй год подряд наблюдаем снижение темпов по основным показателям. Даже по такому важному направлению, как жилищное строительство, где вся область показывает положительную динамику — Котлас показывает снижение темпов.

То, что осталось «за кадром». Во время своего «градоначальства» Светлана Юрьевна попала в пренеприятную ситуацию – её зять был арестован в связи с подготовкой теракта по заданию украинских спецслужб (что было доказано и осуждено), а дочь скрылась на территории иностранного недружественного государства. Тёща тоже поспешила осудить и откреститься от недальнего родственника, но осадочек, что называется, остался.

Те же, кто работал непосредственно под началом бывшей теледивы, ставят ей в укор, прежде всего, самодурство и вредные журналистские привычки, которые она ухитрилась перенести в управление городом.

Цитата из статьи «Кривые тропинки Светланы Дейнеко»:

И что продемонстрировала на столь высоком для себя посту теледива Дейнеко? В нашем корпоративном сообществе есть такое понятие как «бабская журналистика». Касается оно не стиля подачи информации, не творческой манеры журналиста, а внутренней редакционной жизни. Это сплетни, шушуканье по углам, дружба против кого-то, бесконечные чаепития и застолья по малейшему поводу. Последнее якобы сближает начальницу с народом. За что народ в другие дни должен сносить от неё неприкрытое хамство.

Тем не менее, несмотря на бесславную отставку, Светлана Юрьевна смогла на длительное время сохранить за собой пост главы Котласского отделения партии «Единая Россия» (что можно рассматривать как своеобразный нонсенс). Должность общественно-политическая… теперь она официально трудоустроена по основной специальности.

Спору нет, Светлана Дейнеко – профессионал в области телевещания и теперь находится на своём месте. Однако…

Свой путь к посту мэра Котласа она начала с информационной войны против тогдашнего главы города Андрея Бральнина и по факту выиграла ей. Дело это, как увлекательное с творческой точки зрения, так и прибыльное (если есть, кому оплачивать), от него просто так не отказываются.

Соответственно, с её назначением на пост директора МАУ «Котлас 24» нынешний градоначальник Денис Шевела, у которого и без того хватает недоброжелателей, попадает в сложную, почти взрывоопасную ситуацию. Эта семейка вообще любит что-нибудь повзрывать… что на себе испытал ещё мэр Мелентьев.

«Боже, храни королеву!» - иронизируют заклятые «друзья» Дейнеко из информационного агентства «KOT'News».

Мы же предлагаем просто посмотреть…