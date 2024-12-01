Драконово семя. Итоги 2024 года в Поморье

Вопреки ожиданиям, Год Дракона прошёл мирно. Ну, как мирно… ничего жуткого не закончилось, но и нового не началось. Хотя сочетание високосного года с восточным сказочным чудовищем пробирало до мозга костей… но мы относились к этому с иронией живы и слава богу. Под таким углом и рассмотрим ставшее уже историей.

Фраза года. «Я говорю как коренной москвич, проживший в Москве всю жизнь: сегодня проживание на Севере, в Архангельске, крупных городах, ничем не отличается от жизни в Москве». Эти слова, сказанные губернатором в январе, местное население вспоминало Александру Витальевичу Цыбульскому весь год и ещё долго вспоминать будет – типа, в душу плюнул. Забывая про расшифровку, последовавшую буквально сразу же: «Сегодня это не тот Север, который был в 1960-1970-е годы, когда людям платили большие деньги за то, что они жили в условиях, далеких от комфортных». И действительно, вызывавший еще 25 лет назад оторопь у приезжих деревянный центр города остался в виде местного пешеходного «Арбата». Давно не ломали каблуки на деревянном тротуаре? То-то же.

Или воспоминания дедушки моей супруги, как он в середине 70-х пёр (по другому не назовёшь) для неё, новорождённой, из Москвы детскую кроватку, в здешних магазинах их не было от слова совсем. Про очереди за мясом-колбасой юные архангелогородцы даже слушать не хотят – не верят. Вот куда и на что уходили те северные надбавки – на социалистическую «логистику». А уж кто как устроился в новой жизни – это от индивидуальных способностей зависит. В столице «деревяшек», подобных архангельским, давно нет, зато таких же, как у нас, ЖК – сколько угодно.

Интрига года. И снова лауреат наш губернатор. Интрига была в том, возьмут ли его на повышение в обновлённый после президентских выборов состав правительства. Даже конкретное место называлось… вроде бы министром природных ресурсов. Причём это были не домыслы диванных аналитиков – при общении со мной в канун Дня Победы один из членов его команды душевно попрощался как бы навсегда… всё должно было решиться днями. Ну, не зря же Президент перед этим дважды приезжал к нам… как на смотрины.

Александра Витальевича приветили. Глава государства брал его в совместные поездки, но пока оставил на прежнем месте работы. Источники в АП говорят, что глава Ростеха Чемезов на данный момент исчерпал квоту на «своих людей» в высших эшелонах федеральной власти, а в нынешней ситуации нежелательно нарущать баланс сил между главными игроками на внутреннем политическом поле. Короче, «Саня останется с нами» на второй срок, что подтверждают те же источники в АП.Символично, что люди, действительно разбирающиеся в ситуации на уровне наблюдателей, восприняли эту новость благосклонно – «сейчас не время для кадровых перемен такого уровня».

Пьянка года. Выпить в поезде по дороге в столицу… вроде бы обычное, если не традиционное дело дря руководителей предприятий. Однако без огласки, для этого нужен определенный класс потребления и подготовка. Коими не обладали директор котласского Горводоканала Евгений Чечерин и директор ОК и ТС из того же славного города Виталий Агафонов.

В ночь с 7 на 8 февраля в поезде Котласс-Москва два достойных госмужа привели себя в состояние сильного алкогольного опьянения, а точнее нажрались «до поросячьего визга», стали нарушать общественный порядок, вести себя вызывающе, за что и были сняты с поезда линейным отделом полиции г. Вологды. В тот раз в столицу они так и не попали. Тем не менее, есть версия, что такое поведение соседей частично повлияло на скандальное решение вологодского губернатора… о котором мы поговорим ниже. И ещё – неплохо бы узнать, сохранили котласские рубахи-парни свои тёплые места после такой огласки. А то стоящие над ними товарищи вполне могли сказать – «не умеете пить, не фиг и людьми командовать». Это Россия, детки, номенклатура должна быть пьющей, но стойкой.

Интересная деталь – скорый поезд для котласской номенклатуры становится гиблым местом – помниться, ещё в добральнинские времена так же на пьянке попался ну очень крупный чиновник местного розлива.Не та у людей закалка… не КПСС.

Провокация года. Недавно избравшийся губернатор Вологодской области Филимонов настолько уверовал в собственном величии, что стал проверять местное население на прочность нервной системы – продавил закон об ограничении продажи алкоголя двумя часами в день (12.00-14.00) и сказал приветственные слова на открытии бюста Сталина в центре столицы региона.

Провокация заключается в том, что неуспевшие к винному прилавку вологжане, несомненно, рванут за горячительным в соседнюю Архангельскую область (пока здесь не додумались до такого же). Чем смутят юное поколение, узревшее иногородние номера – «раз сюда за этим ездят, значит, действительно вкуснятина»). Что касается Сталина, то его архангельские адепты уже подняли голову и поют осанну Филимонову, ставя в пример Цыбульскому. Парадокс в том, что усатый генералиссимус скорее всего расстрелял вологодского главу, ибо считал крепко пьющий пролетариат своей надёжной опорой.

Тем временем, часть наблюдателей сходится во мнении, что к обоим моментам приложил руку бывший архангельский молодогврдеец Тютюков, отвечающий в филимоновской команде за внутренню политику. Таким образом он мстит малой родине за свою несложившуюся политическую карьеру, а журналистам - за постоянные подколки в свой адрес.

Отставка года. В этой номинации победу за явным преимуществом одержала Елена Кудряшова, в одночасье лишившаяся хлебного места ректора САФУ (когда-то входила в список самых состоятельных своей весовой категории). Интересная подробность – лишить её должности в 2015 году пыталась не кто-нибудь, а сама ФСБ, заведя уголовное дело о злоупотреблениях. И ничего не вышло, а тут…

Существует две версии увольнения Кудряшовой. Первая: родственники и недвижимость в недружественных нам странах. Вторая: строительство грандиозного кампуса «Арктическая звезда» в Архангельске, где речь идёт о десятка миллиардов, которые государство просто не может доверить нечистым рукам. Выбирайте, какая лично вам ближе.

К слову. На вопрос «что изменилось в Универе с отставкой Кудряшовой», волонтёр из САФУ только пожал плечами – «да ничего, собственно».

Слив года. Под самый конец рассматриваемого периода жидко обделалась КПРФ – в пролетарском Онежском округе «защитники интересов угнетённых трудящихся» на местных выборах не взяли НИ ОДНОГО мандата, безоговорочно уступив места единороссам и чуть-чуть справедливороссам. Защищать некого… или нечего? Наблюдатели считают, что выборы были откровенно слиты, агитация не велась от слова вообще. Денег не было? Ну как же… при трёх мультимиллионерах местного розлива в рядах краснознаменной партии?! Или вливания прикарманили, или раскулачить своих богатеев-строителей не смогли… какие ещё могут быть варианты?

При этом параллельно, чуть ли не день в день, Гревцов переизбирается на должность персека обкома. За какие такие заслуги? Гробить дальше авторитет партии в глазах усыхающего ядерного электората? Впрочем, пусть об этом у Зюганова голова болит.

Тихушник года. Неожиданно громко заявил о себе Григорий Шилкин. Тот самый, из «Новых людей», что тихо-мирно заседал в Государственной Думе, закатившись туда тушкой селезня по разнарядке АП (чего уж теперь галифе морщить). Три года сообщения о его функционале изредка появлялись на страницах местных СМИ, ровно столько, насколько бюджет был выделен. И тут бах! Просит считать себя простым гражданином, ибо не справляется и вообще соскучился по бизнесу. А ещё через два месяца бац! Сообщение об его аресте по коррупционной статье. Машинами, говорят, не своими торговал в размерах небольшого авторынка.

Было – не было… не нам судить. Другое странно, ведь сдавал он свой мандат явно в предчувствии скорого ареста. Или ему о нём сообщили и попросили лишний раз не позорить российский парламентаризм (ну, чисто дети). И какого мужику было сидеть дома без депутатской неприкосновенности, ждать два месяца звонка дверь и даже не пытаться свалить через третью страну! Настоящий стоик… или тихушник по-домашнему.

Соскок года. Весной не выдержали нервы у главы УЛК и фактического хозяина всего Устьянского округа Владимира Буторина. Не из-за производства, оно у него образцово-показательное, из-за спорта. Владимира Фёдоровича, как успешного из успешных, периодически пытаются растрясти – то на кино, то на театральный, то на книжный фестивали. А он не колется, деньги вкладывает в лыжный спорт, покупая в других регионах спортивную славу Поморья и предлагая подрастающему поколению альтернативу вейпам в виде ЗОЖ. Слышали про Малиновку? Его бумажника дело.

И вот чёрная неблагодарность. Сначала лыжник из Тюмени раскритиковал в телевизоре малиновскую лыжню (наверное, в отместку, что к нему даже не приценились и не позвали на ПМЖ в посёлок Октябрьский), будто там по глине едешь, которую для маскировки снежком припорошали. Далее родители юныж лыжников стали гнать пургу, что их дети якобы недоедают на сборах. Ну и тренеры СШОР недовольны зарплатами… а когда и кто ими доволен?! На что Буторин… признал все предъявленные обвинения, сказал, что ничего не понимает в спорте, а раз так, то и вкладываться в него больше не будет. Впрочем, он так же не понимает в кино и в театре. Потому и не вкладывается. А вот в лесе понимает, теперь все деньги туда.

И кому хорошо стало?! А вообще с людьми, к которым адресно приезжает Президент страны шишки понюхать, надо быть поаккуратней. Я бы тоже обиделся (хотя ко мне не приезжает). Некоторые коллеги назвали такое поведение Буторина «истерикой». Как по мне, так это пример выдержки и рационализма действительно богатого человека – «мы не жадные, мы хозяйственные».

Вундеркинд года. Звание лауреата в этой номинации безоговорочно уходит Алексею Аксёнову. Шагнувшего прямо из кресла министра спорта Архангельской области на трон главы министерства науки, высшей школы и научно-технического развития. А ещё кто-то спортсменов «тупыми» называет… или это к руководителям не относится? В любом случае, добавить нечего. Только молча восхищаться.

Желание года. И опять впереди всех губернатор. Цитата: «В разговоре с журналистом, Цыбульский заявил, что неплохо бы было, если бы Дед Мороз рассмотрел, как минимум введение двух видов ключевой ставки. Одну можно было бы использовать для кредитования социально значимых проектов и бюджетов, а вторую - для бизнеса». Не для себя попросил – для народа! Вы бы так смогли?! То-то…

Странно, однако, почему Александр Витальевич с такой специфической просьбой обратился не к Эльвире Набиуллиной (ни разу не похожей на Снегурочку), а к сказочному персонажу? Но пусть с этим разбираются те, кому положено.

…Какой год, такие и герои. Дракон, он хоть с виду и грозный, но по натуре простой, прямолинейный парень, решил сожрать – сделает обязательно. Другое дело, подползающая Змея, чей поцелуй всегда смертелен. Зато на каждую гюрзу всегда найдётся свой змеелов, а на каждую кобру – факир с дудочкой. Не будем бояться ближайшего будущего. Всех с наступающим!

Леонид Черток