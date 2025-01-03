Светлану Дейнеко не пускают в Котласское Собрание депутат

Как мы сообщали ранее, после позорной отставки с поста мэра Котласа, сопровождавшейся разносом от губернатора региона, Светлана Дейнеко вернулась к прежней работе на телеканал «Котлас 24».

И вот первый громкий скандал – на депутатских комиссиях местного городского парламента директору «Котлас 24» ПЕРСОНАЛЬНО отказано в аккредитации на сессиях.

Наши коллеги из ИА KOT'News считают, что это заслуженный бумеранг за прошлые делишки:

- Помните, мы неоднократно рассказывали, какую «многоуровневую» защиту от "КОТов" придумали котласские депутаты предыдущего созыва во главе со Степановым? Все для того, лишь бы не пускать на сессии наше информационное агентство. И кто «приложил к этому руку»? Правильно, Светлана Дейнеко.

Можно долго говорить об извращенном понимании предыдущей властью выражения «свобода слова», достаточно вспомнить, что прямые трансляции депутатских сессий, их свободное посещение, которое было, по мнению СвеТТы - при «тиране Бральнине», вдруг внезапно прекратилось с приходом к власти «равноудаленной и общедоступной поборницы открытости власти» - Светланы Дейнеко.

Причем сам телеканал и его журналисты аккредитованы, отказано только Дейнеко. Как сообщают местные наблюдатели, за это голосовали даже единороссы…