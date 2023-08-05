Кривые тропинки Светланы Дейнеко

Итак, «двухлетний фестиваль Светланы Дейнеко» (по меткому выражению наших коллег из «KOT'News») завершён. Отставка добровольная, но все всё понимают. И никто не удивлён.

Попробуем проанализировать, почему такой исход был предсказуем.

«Как попадают женщины во власть?». «Известно, как…».

Ответ неверный – через постель попадают на сцену, на подиум и на экран (вот под купол цирка я бы не советовал, недолго и разбиться).

Зато во власть можно попасть через телевизор, Светлана Дейнеко – наглядный тому пример.

В редакцию ещё вчера поступили несколько звонков от коллег из федеральных изданий с наивным вопросом – правда ли, что у вас из мэров увольняют тёщу террориста? И каждому пришлось объяснять – эх, если бы дело было только в этом…

Ответ лежит в отповеди, которой Александр Цыбульский удостоил в понедельник главу Котласа:

- Мы с Вами неоднократно говорили о том, что нужно усиливать контроль за всеми стройками на территории города, но, к сожалению, второй год подряд наблюдаем снижение темпов по основным показателям. Даже по такому важному направлению, как жилищное строительство, где вся область показывает положительную динамику — Котлас показывает снижение темпов.

И дальше целый список претензий – содержание дорог, вывоз коммунальных отходов, благоустройство общественных пространств и т.д. Причём сделано это было не за закрытыми дверями губернаторского кабинета, а публично, на совещании глав других МО и под объективы телекамер. После таких «порок» чиновник сразу садится и пишет заявление «по собственному» без особой надежды на новое назначение, хотя бы и с понижением. Если, конечно, человек знаком с правилами игры и имеет отдалённое понятие о гордости.

Дейнеко же просто разболтала всей городской администрации – «меня увольняют», поплакалась в жилетку душевным друзьям и подружкам, и стала собирать любимые безделушки в рабочем кабинете.

И в этом она вся. Какой там зять-террорист, он даже не кровный родственник. Что касается воспитания дочери-беглянки, критикующей из Грузии Россию… мало мы знаем мелодраматических историй, когда дети делают родителям назло? Наоборот, в случае с Дейнеко власть проявила мудрую выдержанность и не стала делать «оргвыводы» ещё в октябре прошлого года.

Хотя, может, и зря… город был бы целее.

Конечно, никакой она не враг. Просто не очень умный, запутавшийся человек, один раз севший не в свои сани.

Моя личная убеждённость – ставить журналиста на руководящею должность, напрямую не связанную с его основной профессией, рискованно и для дела, и для него самого, так как ведёт к саморазрушению.

Прежде всего потому, что журналист делает себе имя на критике, то есть, разрушении (иначе он жалкий пресс-релизчик), работа же во власти подразумевает созидание. И глупо ожидать от каждого критика, что он знает, как сделать лучше.

Светлана Дейнеко в профессии с 1998 года, половину своей молодой жизни. Если заглянуть в её профессиональное «портфолио», то можно обнаружить работу в СМИ, так или иначе аффилированных с госструктурами. Тот, кто в теме, знает – эта работа больше на процесс, чем на результат, зарплата остаётся фиксированной, а сам исполнитель связан кучей условностей, писанных и неписанных правил.

С 2008-го года наша «героиня» рулила городским каналом «Котлас ТВ», обслуживая информационные потребности сначала мэра Мелентьева, а потом мэра Бральнина. И так в этом качестве понравилась тогдашнему губернатору Орлову, что он пригласил её в 2016-м на руководящую творческую должность в областной медиа-холдинг, с работой в кадре.

Отличная перспектива для журналиста из южной провинции региона, отсюда или в Питер, или в Москву! Однако ещё до отставки своего протеже Дейнеко принимает решение о возвращении в Котлас. Причём не в государственное СМИ, как привыкла, а в частный «KOT'News», на сомнительное по финансовой устойчивости сетевое телевидение.

И тут же развернула мочилово своего бывшего благодетеля Бральнина, на профессиональном языке это называется «работа на снос». Когда поставленная цель была достигнута (деньги, выделенные на неё, соответственно, отработаны), Дейнеко в пух и прах разругалась с владельцами вольного СМИ.

И тут, как вишенка на торте, её имя замелькало среди основных претендентов на освободившееся кресло градоначальника. Которое она и заняла при мощной моральной поддержке со стороны региональной власти. Хотя среди её конкурентов были люди с большим опытом в госуправлении и вызывавшие меньше двойственных чувств у населения Котласа. За Дейнеко явно маячила фигура её главного «попечителя» Палкина, ушедшего из большой публичной политики, но не растерявшего навыков кукловодства.

И что продемонстрировала на столь высоком для себя посту теледива Дейнеко?

В нашем корпоративном сообществе есть такое понятие как «бабская журналистика». Касается оно не стиля подачи информации, не творческой манеры журналиста, а внутренней редакционной жизни. Это сплетни, шушуканье по углам, дружба против кого-то, бесконечные чаепития и застолья по малейшему поводу. Последнее якобы сближает начальницу с народом. За что народ в другие дни должен сносить от неё неприкрытое хамство.

Всё это Дейнеко принесла из своих бывших редакций в управление славным городом Котласом, об этом рассказал не один тамошний источник. На вопрос – «ну, а конкретные дела?», следовал неуверенный ответ – «ну, площадь перед администрацией стали приводить в порядок… кажется при ней» (до этого разобрали по камешку дабы избежать народных волнений).

Что-то, конечно, в городе делалось и при Дейнеко, жизнь не стоит на месте. Но вот лишь один пример её отношения к людям, который дезавуирует всё остальное.

Как-то городскую администрацию Котласа испугали заложенным взрывным устройством. Даже школьникам известно – в этом случае все находящиеся в здании должны как можно быстрее и без паники покинуть его до прибытия сапёров. Но в этот раз, по словам очевидцев, из кабинета мэра раздалось – кто рыпнется, уволю, мне трусы на работе не нужны. Перепуганных людей выводили на улицу прибывшие чуть позже силовики…

Дейнеко продержалась на свой должности чуть больше двух лет. Её предшественник Бральнин – гораздо дольше, но он и закончил не дай бог.

Остаётся пожелать сил и мужества преемнику. И удачи котлошанам... будет с них.

Леонид Черток