«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья… в общем, читайте ниже.

Наш городской парламент всегда славился своей открытостью и готов к приёму остей. Мы не раз писали об экскурсиях для школьников и студентов по кулуарам, где вершится законодательное таинство. Как правило, экскурсоводом выступал сам председатель гордумы Иван Воронцов. Вот и на этот раз…

Архангельскую городскую Думу посетил участник СВО Юрий Смирнов. Боевой офицер только начинает карьеру публичного политика, он – участник программы «Защитники. Под крылом Архангела», где изучает, в том числе, особенности муниципального управления.

С работой парламента его знакомил опять же Иван Воронцов. Спикер подробно изложил гостю структуру городской Думы, функции профильных комиссий и деятельность депутатов в избирательных округах. Он также подчеркнул важность разделения полномочий между представительными и исполнительными органами для эффективного управления городом.

Общением остались довольны оба.

Иван Воронцов:

- Мы видим, как участники с энтузиазмом погружаются в практические аспекты. Это именно то, что нужно для формирования будущих лидеров и специалистов, готовых эффективно работать на благо региона. Возможность напрямую общаться с представителями власти и получать ответы на свои вопросы значительно ускоряет процесс адаптации и помогает им лучше понять специфику работы на местах.

Юрий Смирнов:

- В ходе сегодняшней стажировки я подробно ознакомился с механизмами работы представительного органа. Я изучил взаимодействие с профильными ведомствами и деятельность комиссий и рабочих групп, а также узнал о порядке приёма обращений граждан. Хотя часть информации была мне уже известна после практических занятий в областном Собрании, я считаю, что повторение пойдёт только на пользу.

Депутаты города приняли участие в традиционном бенефисе «Гордость Соломбалы», где чествуют ветеранов труда.

Уже пятый год подряд жители округа «элегантного» возраста получают торжественные знаки внимания в рамках Дня добра и уважения. В этот день почётные грамоты и награды вручали депутат областного Собрания депутатов Елена Доценко, депутат Архангельской городской Думы Аркадий Пороховник, а также представители администрации округа и общественного Совета.

Особо были отмечены «золотые пары» этого года:

- Галина и Валентин Пихтины, которые в этом году отмечают 55 лет совместной жизни;

- Борис и Надежда Сырьевы, прожившие вместе уже 65 лет.

Аркадий Пороховник (от лица всех коллег по законодательству):

- Здорово, что в нашем округе столько неравнодушных людей, которые продолжают умножать нравственное и культурное богатство Соломбалы. Мы видим, как важно сохранять и передавать традиции, уважать и ценить тех, кто внёс значительный вклад в развитие нашего общества. Благодаря таким людям, как наши дипломанты, Соломбала становится ещё более красивой и уютной. Пусть их жизнь будет наполнена заботой и вниманием близких, а их заслуг помнят и ценят будущие поколения.

Немного о малых, но таких нужных делах.

На спортплощадке по улице Тимме, 2, установили баскетбольные щиты и новое освещение.

Для комплексного благоустройства двора, благодаря усилиям городских и областных депутатов во главе с депутатом областного Собрания Александром Фроловым, во дворе заменили оборудование детской площадки. Городские депутаты Ольга Шананина и Сергей Чанчиков поддержали идею выделения дополнительных средств.



Во дворе дома на детской площадке установили новое игровое оборудование.

На ремонт было выделено 2 млн рублей.

Ольга Шананина:

- Мы очень рады, что удалось комплексно подойти к благоустройству этого двора. Новая детская площадка – это радость для самых маленьких жителей, и мы надеемся, что она станет любимым местом для игр и общения.

Сергей Чанчиков:

- Поддержка инициатив по улучшению городской среды – наша приоритетная задача. Мы рады, что смогли добиться выделения дополнительных средств, чтобы сделать этот двор еще более комфортным и современным для всех жителей.