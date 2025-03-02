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В борьбе со стихией. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя отметилась очередной сессией городского парламента, оезультаты которой по достоинству оценил спикер  Иван Воронцов.

И это на фоне разбушевавшейся непогоды, с обильными снегопадами, травматичной гололедицей и температурными скачками.

Не будем забывать, что в депутатский корпус столицы Поморья входит несколько руководителей секторов ЖКХ. Это был их выход.

Александр Кузнецов, руководитель МУП «Городское благоустройство», вывел на городские улицы все свои резервы – и человеческие и технические. Вот как он описывает работу в те тревожные дни:

- Сейчас мы приводим в порядок все наши объекты, устраняем последствия сильного снегопада. Особое внимание уделяем общественным территориям и мостам. Вся информация об этом в режиме реального времени передаётся в городскую администрацию.

Не отставал и его коллега, директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков. У его людей в приоритете уборка скверов, прогулочных зон и подходов к социальным учреждениям.

- Дежурные смены учреждения приступили к удалению наметов снега с ночи. Сейчас мы привлекаем тяжёлую технику и снегоуборочные машины для расчистки высоких сугробов и бровки.

От них же совет всем на будущее - если вы обнаружили, что ваша улица или двор не посыпаны песком или не убран снег, необходимо обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании и администрацию вашего территориального округа. Также вы можете обратится в «Мезенское дорожное управление» по номеру +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08. Мотайте на ус… точнее, записывайте.

Увы, но создавшаяся ситуация выявила недочеты проектировщиков, ответственных за безаварийное состояние города – порывов ветра не выдерживали провода, несущие опоры и кронштейны. А все из-за из-за неверных расчетов несущих нагрузок.

Отповедь проектировщики получили от депутата Александра Гурьева, он же директор «Горсвета»:

- Бардак произошел в разгар непогоды на проспекте Московский. Компания-проектировщик допустила ошибки в расчетах, в результате чего произошел обрыв тросов, перекрытие движения на проспекте и возникла угроза жизни и здоровью горожан. Оперативно исправляли последствия работ сторонних подрядчиков.

Действительно обидно, оно им надо?! 

Ну, и уже в самом конце трудовой неделе кузницу городский законов посетили гимназисты из Шестой. Учебное заведение известное – многие из его выпускников нацелены на серьезное строительство собственной карьеры, в том числе, в парламентских структурах.

Экскурсоводом традиционно выступил Иван Воронцов. Иван Александрович рассказал ученикам о своей карьере и жизненном пути, а ученики, в свою очередь, рассказали о своих планах на будущее, что многие из них планируют продолжить обучение в старших классах по профильным направлениям своей гимназии. То есть, цель ясна уже сейчас.

Председатель гордумы одобрил услышанное:

- Именно от вас зависит будущее нашего города и страны. Принимайте решения, основываясь на собственных знаниях и интересах. В трудных ситуациях всегда обращайтесь за советом к своим родителям — они всегда поддержат и помогут вам.

22 март 13:00 | : Горячая тема / Политика

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