Архангельские депутаты обсудили готовность к борьбе с грязью и снегом

Накануне состоялось заседание профильной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы под руководством депутата Михаила Иванова. В ходе заседания обсуждалась готовность ключевых подрядчиков к зимним условиям содержания городских территорий.



В целом, существенных замечаний по данному вопросу не возникло. Все главы территориальных округов проинформировали членов комиссии о заключенных контрактах на уборку территорий.



Николай Боровиков, глава администрации Исакогорки и Цигломени, рассказал о ситуации в своем округе. Он сообщил, что территория будет содержаться силами пяти штатных сотрудников, которые будут заниматься уборкой и обработкой части тротуаров антигололедными средствами, а также случайной уборкой мусора. «Кроме того, мы заключили все необходимые муниципальные контракты по зимней уборке внутриквартальных проездов», – подчеркнул глава.



Свою информацию о готовности к зимнему сезону предоставили руководители Мезенского дорожного управления, МУП «Городское благоустройство» и МКУ «Чистый город».



Алексей Бельков, депутат и директор «Чистого города», сообщил, что предприятие практически завершило подготовку к холодам. Направлен запрос на приобретение 170 тонн песчаной смеси, так как планируется закупить пескоразбрасывательную машину. Всего будет заготовлено свыше 200 тонн песчаной смеси, которая будет использоваться для посыпки общественных территорий, находящихся в ведении МКУ.



Как пояснил Алексей Васильевич, раньше эти работы проводились вручную, но с использованием специальной техники качество посыпки значительно улучшится. Можно предположить, что этой зимой граждане не увидят на общественных территориях цельные куски песка.



Краткую информацию о полной готовности МУП «Городское благоустройство» представил директор, городской депутат Александр Кузнецов. По его словам, все необходимые материалы закуплены, силы и мощности позволяют говорить о качественной уборке всей территории и объектов, находящихся в ведении предприятия.



Генеральный директор Мезенского дорожного управления Михаил Генин напомнил, что контракт на содержание улично-дорожной сети Архангельска заканчивается 31 июля 2025 года. Также стало известно, что техника и сотрудники предприятия, которые должны были быть задействованы в Северодвинске, будут переброшены в Архангельск, что должно улучшить качество работ.



Городские депутаты внесли ряд предложений. Аркадий Пороховник обратил внимание на уборку новых 9 километров тротуаров. Максим Шемелин, директор городского департамента транспорта, сообщил, что эти работы будут производиться МДУ без дополнительного финансирования из городского бюджета.



Председатель городской Думы Иван Воронцов обратил внимание на качественную уборку остановок и подготовительную работу с мастерами участков по линии МДУ. «Просьба, новых мастеров по участкам направьте уже сейчас по своим участкам и познакомьте с главами округов, чтобы люди уже сейчас понимали, за какие объекты и тротуары они отвечают», – обратился Иван Александрович к руководителю МДУ Михаилу Генину. Кроме того, городские депутаты вновь обратили внимание на очистку остановочных павильонов от незаконной рекламы.



Также городские депутаты оценили успешный опыт привлечения осужденных к принудительным работам по линии УФСИН для благоустройства общественных территорий.

Депутат Александр Гурьев отметил, что уборкой города занимаются местные организации, что создает более оперативные механизмы по устранению тех или иных инцидентов.



— Отрадно, что «Чистый город» взялся за территорию Ломоносовского округа, сегодня прозвучала информация от руководителя предприятия, что есть свободные вакансии на предприятии. Считаю, что с новым объемом работ предприятие справится, — отметил Александр Евгеньевич.



— Сегодня по итогу всей представленной информации по готовности работ по очистке тротуаров от глав округов, Мезенского дорожного управления и муниципальных предприятий мы наметили ключевые точки в работе, и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы привести остановки и общественные территории в надлежащее состояние. Исходя из представленной сегодня информации, проблем с уборкой территорий в зимнее время в городе не должно быть, — отметил председатель комиссии Михаил Иванов.