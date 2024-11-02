Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья разбирались с последствиями непогоди, обрушившейся на Русский Север. Скачки температуры с минус 13 до плюс 1 и обратно, снег с дождем, как следствие, гололедица… только и жди беды.

Как раз в оттепель Михаил Орлов совершил рабочую поездку в опекаемый им округ Варавино-Фактория, где сейчас устанавливают новые газовые трубы. Соответственно, земляные работы, разрытия, распутица.

К депутату уже обращались жители округа с проблемой - после завершения работ траншея под трубы была засыпана, что затруднило проезд по дороге и даже сделало его невозможным в период осадков. Особо подчеркивается, что улица Сухонская в тёплое время года является практически единственным путём к Ленинградскому проспекту, и поэтому крайне важно, чтобы подрядчик восстановил дорогу в её первоначальном виде.

Народный избранник обратился в администрацию округа. Его комментарий:

- На личной встрече с исполняющей обязанности главы округа Ольгой Боковиковой я передал официальное обращение, в котором попросил не закрывать ордер на производство земляных работ до завершения благоустройства. Кроме того, мы обсудили проблемы устройства тротуаров во дворах и снегоуборочных работ на территории округа.

…Меня впечатлило, как активно исполняющая обязанности главы участвовала в обсуждении вопросов и оперативно решала возникающие задачи.

В этот погодный период кратно возрастает риск ДТП с самыми печальными последствиями. Тормозной путь автомобиля значительно увеличивается из-за гололёда, который значительно ухудшает сцепление колёс с дорогой.

Есть свод нехитрых правил, исполнение которых позволяют свести риск дорожных инцидентов к минимуму:

- Снизить скорость.

- Увеличить дистанцию.

- Перестраиваться плавно.

- Заранее притормаживать перед поворотами и пешеходными переходами.

Народный избранник Александр Гурьев, он же в профессиональной деятельности директор МУП «Горсвет», прокомментировал печальную статистику наезда автотранспорта на опоры линий освещения:

- Такие аварии не только влекут за собой материальные потери для автомобилистов и предприятий, но и создают реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих. В случае обрыва линии электропередач может произойти отключение наружного освещения на близлежащих улицах или даже микрорайонах.

Пешеход и водитель! Будьте бдительны и взаимно предупредительны.

Все эти дни городские парламентарии контролировали уборку улиц Архангельска. Особенно это удобно делать, когда ты по должности отвечаешь за благоустройство города.

Александр Кузнецов («Городское благоустройство»):

- Все сотрудники предприятия, включая руководство, работают в полевых условиях и прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности и комфорта жителей города. С раннего утра проводятся работы по противогололёдной обработке участков, а вся имеющаяся техника задействована для устранения последствий снегопада. Информация о ситуации оперативно передаётся в администрацию города.

Алексей Бельков («Чистый город»):

- Скверы, прогулочные территории убираются силами муниципальных предприятий. Кроме этого, задействованы все бригады дворников территориальных администраций. Как передают синоптики, снег будет идти еще несколько дней, так что усиление будет до тех пор, пока не устраним последствия снегопада.

Сообщаем, что все замечания и предложения по уборке города можно сообщить дежурному диспетчеру Мезенского дорожного управления по телефонам: +7(8182)43-30-08, +7(921)243-30-08.