Всё это сессия

Вчера в Архангельске прошла первая в этом году сессия городской Думы. Только основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

- Врио начальника управления МВД по Архангельску Павел Кузьмин выступил с докладом о состоянии оперативной обстановки.



Он отметил, что количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 12%. Около трети совершены в сфере информационных технологий. Большая часть из них связана с получением доступа к личному кабинету сервиса Госуслуги.



Особое внимание было уделено вопросу безопасности на дорогах. За 2023 год зарегистрировано 216 ДТП, в которых пострадали участники дорожного движения.



Всего было выявлено 26597 нарушений ПДД, в том числе пешеходами - 5945. Общая сумма штрафов составила около 50 млн 700 тыс рублей.

Председатель комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Максим Хохулин: «В целом – обстановка остаётся стабильной. Ряд вопросов у людей возникает относительно оптимизации структуры МВД с территориальными подразделениями. Но эти изменения никак не скажутся на работе органов правопорядка и обращениям граждан».

- Народные избранники утвердили новый состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения.



Комиссия является совещательным коллегиальным органом при Главе ГО «Город Архангельск». В состав комиссии входят депутаты городской Думы, городской Администрации, представители научных, культурных, общественных и творческих организаций, религиозных конфессий.



Персональный состав комиссии утверждается сроком на 2 года. По тем или иным причинам члены комиссии выходят из нее, например: в комиссии были 2 депутата прошлого созыва.



«Соответственно сегодня мы внесли изменения и утвердили новый состав комиссии. От депутатского корпуса будут депутаты Александр Гурьев и Мария Харченко», - рассказала заместитель председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту городской Думы Ольга Шананина.

В состав комиссии также вошел глава городской администрации Дмитрий Морев.

- В состав молодежного парламента при Архангельском областном Собрании депутатов делегирована представитель ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко. Ее комментарий:

«Создан принципиально новый орган, в него будут входить как действующие молодые депутаты, так и активная молодежь региона, и представители политических партий. Интересно поработать в такой команде. Надеюсь, нам удастся реализовать проекты, направленные на улучшение жизни молодежи и увеличение привлекательности региона».

- Депутаты поддержали установку памятного знака в честь Якова Лейцингера. Он представит собой двустороннюю стелу с барельефами по каждой из них. На одной стороне Яков Иванович будет представлен как фотограф, запечатлевший Архангельск конца ХIХ – начала ХХ века. На другой как градоначальник.

Напомним, Яков Иванович Лейцингер был главой Архангельска и оставался им вплоть до своей смерти 2 сентября 1914 года. За свою одиннадцатилетнюю службу в этой должности он смог в два раза увеличить городские доходы. Был также известен как фотолетописец нашего города.

Вице-спикер Владимир Хотеновский: «Инициатива установки памятника из бронзы принадлежит Акишеву Дмитрию Анатольевичу, депутату Архангельской Гордумы ранних созывов. Благодарю Дмитрия Анатольевича за замечательную идею, а своих коллег - за важное решение».

Памятник появится в сквере на пересечении пр. Советских Космонавтов – ул. Поморская.

- В архангельские школы и детские сады вернут ставку экономиста, ликвидированную еще в 2016 году в связи с очередной оптимизацией. Тогда детские образовательные учреждения были переведены на централизованную бухгалтерию. Однако реальный экономический учет остался на своем старом месте дополнительной неоплачиваемой нагрузкой.

Назревшую ситуацию комментирует депутат Елена Ануфриева: «Не каждый руководитель муниципальной организации умеет вести экономический учёт. И в этом есть большая проблема. Вместо ведения административно-хозяйственной деятельности, они вынуждены тратить своё время и силы на заполнение экономических отчётов. Делегирование этих обязанностей на профильных специалистов повысит качество управления организацией в целом».

- Как мы сообщали ранее, в ходе сессии депутаты внесли в Прогнозный план приватизации два ключевых городских МУПа – «АПАП-3» и «Спецтрест».