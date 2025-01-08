Депутаты Архангельска подписали «приговор» брошенным автомобилям

На сегодняшней сессии Архангельской городской Думы приняли новую редакцию правил благоустройства.

Этот вопрос обсуждался депутатами и администрацией в течение долгого времени. Неоднократно проводились заседания профильных комиссий, изучался опыт других городов.

Ранее эвакуировать брошенный автомобиль было невозможно, так как отсутствовала необходимая нормативная база. Из-за этого транспорт годами стоял на одном месте, постепенно покрываясь ржавчиной и портя внешний облик города. Теперь же в правилах благоустройства четко определили критерии брошенного авто: разбитые стекла, поврежденные колеса, отсутствие номеров и прочее.

Также определены территории, с которых может быть вывезено брошенное транспортное средство.Это автомобильные дороги общего пользования, парковки, тротуары, газоны, территории возле многоквартирных домов, территории организаций образования, культуры, физической культуры, спорта.

«Один из наболевших вопросов, который давно обсуждается и требует кардинальных действий – механизм вывоза с городских улиц так называемых «автоподснежников». Этому предшествовало большое обсуждение, изучение опыта других городов, несколько редакций правил благоустройства, и теперь мы получили рабочий механизм, который освободит улицы Архангельска от брошенных авто», - отметил председатель постоянной комиссии Архангельской городской Думы по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры Денис Лапин.

«Все изменения тщательно проработаны и согласованы, что обеспечивает их законность и эффективность. Уверен, что эти предпринятые меры сделают город чище и комфортнее для жизни. Благодарю коллег и жителей города за активное участие в решении этого важного для всех нас вопроса», - отметил председатель постоянной комиссии Архангельской городской Думы по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов.

Одним из важных нововведений в обновленных правилах благоустройства Архангельска стало обязательное восстановление нарушенного благоустройства территории. Эта поправка направлена на приведение в порядок объектов благоустройства после проведения ремонтных работ сетевыми компаниями. Теперь организации, выполняющие работы на инженерных сетях, будут обязаны восстанавливать первоначальный вид территорий.

Еще одно новшество касается архитектурной подсветки: отныне она должна соответствовать дизайн-коду города, утвержденному Архангельской городской Думой в марте 2023 года.

Уточнены требования к оформлению, размещению, освещению и ограничениям для информационных конструкций. Введен запрет на размещение конструкций, перекрывающих адресные таблички.

Значительные изменения затронули содержание и эксплуатацию объектов благоустройства. Согласно новой редакции правил, за придомовые территории, даже если земельный участок не сформирован, но относится к прилегающей территории, отвечают юридические и физические лица, управляющие жилищным фондом.

Кроме того, в правила введено понятие доски мемориального значения, расширен перечень элементов благоустройства, уточнено определение дворовой территории, а также установлен порядок размещения нестационарных торговых объектов.

«Все эти изменения направлены на сохранение и поддержание порядка в сфере благоустройства территорий города. Уверен, что новая редакция положительно повлияет на внешний облик города и качество жизни в Архангельске», - подчеркнул Денис Лапин.



