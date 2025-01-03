Гудим-Левкович: «Жена ругается и молится». Разговор в промежутке между спецкомандировками

Он теперь так часто ездит в зону специальной военной операции, что мы не всегда успеваем встретиться. У него времени не хватает, не у меня – монтаж снятого материала, интервью как с побывавшем в самом пекле (ну, почти), да и работу заместителя директора крупнейшего в области строительного холдинга никто не отменял.

Осталось возглавить при журфаке САФУ курсы молодых военкоров, передавать личный опыт выживания и этики поведения в боевой обстановке… думаю, это не за горами.

Георгий Гудим-Левкович пришёл ко мне рассказать о двух последних поездках в зону СВО, у него их уже 6. И поразил прямо с порога – привык его видеть в партикулярном костюме, а тут в джинсах и фирменном пуловере от Народного фронта.

- Поменял стиль? – спрашиваю.

- Я теперь тоже сопричастный – получил из рук Эрнеста Мацкявичюса нагрудный знак Народного фронта «Всё для Победы!». Они нам очень помогают в подготовке каждой поездки, ведут свой сбор помощи бойцам. Большое спасибо Народному фронту за это!

Переходим к конкретике.

- В ноябре мы впервые побывали в Курской области, которая в тот момент была на устах у всех мировых информагентств. Если в Новороссии идёт специальная военная операция, то там контртеррористическая.

- И в чём разница?

- Больше ограничений на съёмки для нас, журналистов, выше уровень опасности и секретности. Много беженцев, нуждающихся в помощи. Представляешь, люди выскакивали из домов среди ночи, в чём были, некоторые даже документы не успели захватить. Я слышал рассказ мужчины, как их семья набилась в легковушку, и как они благодарили Бога, что дети в этот момент находились в летнем лагере на севере Курской области. Иначе пришлось оставлять кого-то из взрослых. Благо здесь вовсю действуют волонтеры и благотворительные организации. Через Красный крест идут медикаменты и детское питание, через МЧС – огнетушители.

- Они там необходимы?

- А ты думал! Сейчас зима, многие деревни газифицированы, а обстрелы приводят к повреждению трубопроводов. Приходится пользоваться печками, а это – риск пожаров. Огнетушители выдают людям на руки, это более чем реальная помощь в нынешней ситуации.

- Много мирных жителей погибло в Курской области?

Тут мой собеседник посуровел лицом… его вообще эти командировки не молодят.

- Жертвы есть. Там не так давно обнаружили тела расстрелянных гражданских. Как ты понимаешь, это уже не война, а военное преступление, совершенное ВСУ.

Я понимаю.

- Что вы везли нашим ребятам? Ну, кроме вкусных посылок.

- Автомобили передали. Причём это тоже маленькая спецоперация - место, где наши дислоцируются, сложное, там часто случаются разрывы линии фронта, при движении неизвестно, на кого нарвёшься. В ноябрьскую поездку передали новые БПЛА (беспилотники), каждый запускает команда из 4-х человек. В оном из таких расчетов под Курском служат наши ребята из Поморья. Работают они часто в режиме 24 на 7. Это, конечно тяжело чисто физически. На Купянском направлении сейчас выполняет боевые задачи наш с тобой коллега и твой бывшей сосед Олег Маглич. Он там не пишет, он воюет. Ему передали квадрокоптер приобретенный с помощью Губернаторского Центра и Группы Аквилон.

Георгий попутно прочитал мне целую лекцию об использовании БПЛА в боевой обстановке. Оказывается, есть команда запуска и приёма, о которой говорилось выше, а есть пункт управления аппаратами. БПЛА выполняют разведывательные функции, по их наводке вражеские цели уничтожают ракетчики, артиллерия и дроны. Такая командная работа…

- Но мы с собой везём ещё расходные медицинские материалы для госпиталей. В эти две поездки много общались с военными медиками. Бросилось в глаза, что среди них стало больше женщин.

- И о чём это говорит?

- Ни о чём, просто констатирую.

- А я обратил внимание, что в твоих сообщениях «оттуда» часто стали появляться романтические «Ангелы фронта». Кто такие?

- Это общественное движение, основанное Алексеем Осмоловским. Он сам – бывший спецназовец, прошёл Чечню и хорошо разбирается в том, что нужно в боевой обстановке. А ещё он понимает в реабилитации. Не только врачебной, но и социальной – трудоустраивает инвалидов СВО. Пока это швейное производство, те же бронежилеты.

И тут я представил себе, как молодой человек с определёнными планами на жизнь, но получивший серьёзное ранение, вынужден сесть за швейную машинку. Что-то подобное было после Великой Отечественной… инвалидные артели. Говорю об этом Георгию.

- Они, по крайней мере, не остаются один на один со своей бедой, проходят адаптацию. К тому же трудоустраивают родственников, приезжающих ухаживать за ранеными. Пока это только питерский опыт, который собираются перенести на Архангельск.

- На твоих недавних фото обратил внимание, что ваша колонна стала как бы компактней.

- Да, в этот раз мы были без фур. Мало того, те машины, на которых доставляли грузы, там и оставляли. Была с нами карета скорой помощи «Любаша» - осталась там воевать – на Днепре, в 80-й мотострелковой Арктической бригаде. И было больше точечных адресов, спецпоручений, адресных поздравлений. В районе села Терны, которое наши сейчас зачищают, передали бойцам 488-го мотострелкового полка бронежилеты. В Складовске посетили 61-ю бригаду морской пехоты, для них привезли покрышки, спасательные жилеты, маскировочные сети, предметы медицинского снабжения, прицелы.

А в Донецке побывали в храме, построенном уже в военное время, где служит отец Алексей Быстров. Обратил внимание, что на новых иконах внизу появились фигурки солдат – примета военного времени. Что-то не получилось, в Херсонской области по военным соображениям введены определенные ограничения. А что ты хочешь… всё-таки мы журналисты.

- Адресные поздравления от руководства региона – неужели это кому-то из бойцов важно?

- Конечно, это официальное признание их заслуг на государственном уровне. Очень тепло и с благодарностью приняли командование и личный состав 61-й бригады морской пехоты поздравление губернатора Александра Цыбульского, председателя облсобрания Екатерины Прокопьевой, которые мы передали.

- На что там больно смотреть?

- На разрушения. Попасная в ЛНР превратилась в город-призрак. Видели полностью выгоревший православный храм, где сто лет молились о мире на Земле. Но представь – там каким-то чудом уцелел образ Михаила Архангела, значит, есть надежда.

Задаю очень личный вопрос.

- Есть ощущение, что тебя что-то или кто-то хранит в этих командировках?

- Есть. Там, где мы бываем, нет сплошного фронта, значит, есть опасность прорыва диверсионных групп. Спрашиваешь, кто хранит? Жена дома ругается и молится.

- Как вас там принимают земляки?

- Это совершенно особое ощущение. Например, в именном Архангельском батальоне. Там свой северный уклад, свой говор, своя северная кухня. Как дома побывал.

- И о чём там говорят?

- О том, что надо додавить. Война по любому когда-нибудь закончится… но закончится она должна только Победой!

Дай-то Бог…

Беседовал Леонид Черток