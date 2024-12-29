"Ангелы фронта" снова отправились из Архангельска в зону СВО

«Ангелы Фронта» это инициативная группа патриотов из Архангельской области, которая работает в новых регионах России с две тысячи двадцать второго года. Они берут на себя ответственность доставить собранную жителями Поморья гуманитарную помощь адресно, тем подразделениям, которым она предназначается.

На этот раз на юг отправилась ГАЗель скорой помощи, «ГАЗель» переданная Устьянской районной больницей, которая совершила уже пять миссий на новых территориях России. Сейчас она оправилась в зону СВО в шестой раз, заполненная важными и нужными на фронте грузами. Подготовку маршрута передвижения и доставку посылок организовал идейный вдохновитель движения «Ангелы Фронта» Алексей Осмоловский. В зоне специальной военной операции ветерана спецназа знают по позывному «Помор».

- С первого дня когда мы стали ездить в зону спецоперации наша позиция не изменилась. Нами движет необходимость оказывать помощь людям. Хочется победить в этой войне, хочется, что бы дети, мужья отцы вернулись домой. Для меня главное – сохранить душу бойца, и помогать на этом участке – это самое сложное и самое важное. Очень важно помогать нашим докторам, медикам. И я принял решение, большую часть времени уделяется помощи госпиталям, больницам - независимо военным, гражданским, мы помогаем всем! – рассказал Алексей Осмоловский.

Поэтому не случайно первой остановкой «Ангелов фронта» стал один из фронтовых госпиталей в Курске. Здесь военным медикам были переданы очень важные грузы: материалы для забора крови, стерильные хирургические перчатки, наборы реанимационных трубок и много другое – все то, что необходимо для спасения жизни раненных бойцов. С начальником аптечного пункта госпиталя с позывным «Пилюля» волонтеры из Архангельска договорились уже о следующей поставке необходимых медицинских предметов и оборудования.

- Это очень важно, это очень необходимо в наше нелегкое время и в нашей нелегкой работе. Конечно, министерство обороны снабжает нас всем необходимым, они помогают. Но иногда что-то необходимо здесь и сейчас. Тогда на помощь приходите вы, волонтеры, помощники, которые могут оперативно подключиться, точечно помочь. Ведь вместе мы делаем общее дело, - рассказала военный медик.

В общем «Ангелы Фронта» летают быстро и приходят на помощь тогда, когда их ждут. Впереди – еще много мест где они сейчас очень нужны. Миссия волонтеров из Архангельской области в зоне специальной военной операции продолжается.