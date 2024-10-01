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Будущие культработники из Архангельска собрали подарки бойцам СВО

В сборе подарков приняли участие студенты всех курсов и специальностей Архангельского колледжа культуры и искусства.

 В итоге для земляков, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, собрано несколько коробок шоколада. Также студенты написали письма бойцам и нарисовали Ангелов-хранителей.

 - Студенты очень положительно отреагировали, быстро организовали сбор и написали очень теплые слова нашим защитникам, которых все мы ждем с победой домой! – рассказала и.о. директора колледжа Марина Гудим-Левкович. 

 Совсем скоро подарки будут доставлены в зону СВО волонтерами Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее!» Очередная, десятая миссия Центра отправляется из Поморья на этой неделе. Первые большегрузные фуры уже покинули Архангельск.


25 октябрь 12:08 | : Политика

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