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Бойцу из Архангельска вручили нагрудный знак Народного фронта

Николай Шапов два года работал с Народным фронтом как представитель губернаторского центра "Вместе мы сильнее". Он координировал усилия по сбору помощи бойцам Поморья, отправившимся в зону СВО. Лично выезжал на ЛБС восемь раз. А осенью принял мужественное решение – ушёл защищать мирных жителей Курской области.

 Общественники решили отметить Николая нагрудным знаком "Народный фронт. Всё для Победы". Церемония состоялась в Архангельске 4 ноября, но наш земляк не смог на ней присутствовать, ведь уже находился на передовой.

 Сейчас награда нашла героя. Ситуацию исправил руководитель регионального НФ Юрий Шалауров, приехавший в Курск с гуманитарной миссией. Он вручил военному Шапову заслуженный нагрудный знак.

 Поздравляем Николая, желаем успехов на боевом посту и скорейшего возвращения домой!

  

16 декабрь 13:29 | : Будни

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