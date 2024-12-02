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Как коммунисту стать миллионером? Поучительная северодвинская история

В популярной телепередаче «Кто хочет стать миллионером» любой, кто прислал письмо в «Останкино» и на кого выпала благодать редакторов программы, может уехать домой с кругленькой суммой. Багаж знаний при этом необязателен, важны везение и интуиция.

При этом с заветным миллионом за четверть века эфира уходили буквально единицы… и это становилось событием всетелевизионного масштаба.

Только признайтесь честно – кто из вас не мечтал о такой кругленькой сумме, пусть и абстрактно? Даже в мировой литературе слово «миллионер» - синоним полного жизненного успеха.

Только телевидение в этом смысле – вещь ненадёжная. Гораздо практичнее замутить высокорентабельный бизнес, подкрепив его политической деятельностью.

В прошлый раз мы обещали просветить читателя по части взлётов депутата Госдумы Романа Лябихова и сенатора Александра Некрасова, начавших свой деловой и политический путь из Северодвинска. Сведения взяты из открытых источников… делаем это для тех, кому самому лень копаться. 

Как мы уже сказали, Лябихов – уроженец Северодвинска. Сейчас ему 50 лет (самый-самый мужской возраст, когда уже много знаешь и ещё многого хочется).  С 1995 по 2013 годы он - директор некоторых предприятий в Архангельской области. В 2013 году переезжает в Москву. Где становится генеральным директором компании «Лидер–групп», основателем и владельцем которой был уроженец Северодвинска Александр Некрасов (депутат Госдумы в 2011-2020 гг. от КПРФ, ныне сенатор). 

 Он, кстати, баллотировался от региональной группа, куда входит и Архангельская область. Вот только архангельские коммунисты его ни разу не видели и не слышали у себя, по крайней мере, ни один из опрошенных такого чела не смог вспомнить  

В настоящий момент Лябихов является собственником ряда строительных компаний в Москве и Московской области.

И он же, типичный капиталист, эксплуатирующий наёмный пролетарский труд, имеет членство в КПРФ. 

 14 сентября 2014 г. участвовал в выборах депутатов Московской городской думы VI созыва от партии КПРФ по одномандатному округу №39. В Мосгордуму не прошел, заняв 3-е место (10,13%) после кандидатов от «Единой России» и «Гражданской платформы» Антона Палеева и Виктора Сиднева. 

 18 сентября 2016 г. Роман Лябихов баллотировался в Госдуму VII созыва от партии КПРФ (№7 региональной группы №20,
 Ивановская, Костромская и Ярославская обл.). По итогам распределения мандатов место в Госдуме не получил.
 Одновременно участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва от КПРФ. Возглавлял региональную группу №8. В заксобрание не прошел. 

 В 2020-2021 гг. - депутат Государственной думы РФ VII созыва. 

5 ноября 2020 г. Роману Лябихову был передан мандат Александра Некрасова (КПРФ), перешедшего в Совет Федерации (старший товарищ помог младшему политически состояться?). Член фракции КПРФ, думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 С 2021 г. - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. Был избран 19 сентября 2021 г. по списку КПРФ (баллотировался под первым номером в региональной группе №20 - Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области). С 12 октября 2021 г. - первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

После начала СВО в отношении Романа Михайловича разразился скандал.  Коллеги из федеральных информагентств сообщали, что прокуратура Мюнхена распорядилась конфисковать из-за санкций Евросоюза якобы принадлежащую депутату Госдумы и его супруге недвижимость в ФРГ.

Россиянину и его супруге якобы принадлежат три квартиры в Мюнхене, которые до недавнего времени сдавались. После введения Брюсселем санкций, пара, как утверждает пресса, получила в общей сложности €10 тысяч в месяц от сдачи недвижимости в аренду.

Не бедствует и дочь Лябихова, сводная сестра Ильи Кузнецова (свежего депутата АрхГорДумы от КПРФ). 

Марина Романовна очень редко появляется в России. Училась она в Швейцарии, а сегодня постоянно проживает в Дубае, где у неё прекрасные апартаменты и бизнес.

Это не мешает ей делать успешный бизнес в России. Так, в 2020 году ИП Марина Романовна Лябихова без конкурса получила в аренду на 8 лет 8 месяцев земельный участок рядом с Химкинской больницей. Земля имеет медицинское предназначение, однако с помощью всемогущего папы, без сомнений, там можно было построить всё, что угодно. Что она и сделала - вместо нужной городу больницы появилась очередная многоэтажка. 

Также на дочь депутата записано несколько фирм в России.

В последние годы, как мы писали выше, Марина Лябихова обосновалась в Дубае. Совпадение это или нет, но в ОАЭ у Романа Лябихова также есть недвижимость. Ему принадлежит элитная квартира площадью 109 квадратных метров в элитном ЖК Amwaj 4 на берегу моря в престижном микрорайоне Jumeirah Beach Residence.

В ОАЭ на девушку оформлена фирма MSB Company FZE LLC, оказывающая транспортные услуги. Как говорится, не родись красивой… (ни на что не намекаем). 

Здесь интересна связь между Лябиховым и Некрасовым, так сказать, «красное поморское землячество». 

 Александр Николаевич Некрасов, 1963 года рождения, тоже выходец из Северодвинска. В 1992 году поступил в Ленинградский Государственный Университет на экономический факультет, который успешно окончил в 1998 году. С ноября 1994 года работал в строительной сфере Санкт-Петербурга. 12 ноября 1997 года был назначен исполнительным директором ООО «Лидер», замечу, не собственником.

 А сама эта структура была создана в 1988 году.  Капитализм тогда делал первые робкие шаги по ещё советской земле.

 5 октября 2001 года однофамилец русского классика назначен генеральным директором ООО «Лидер СПб». В 2007 году он же назначен директором ООО «Строй Люкс». В октябре 2010 года принят на должность генерального директора ООО «МСК», но уволился в июле 2011 года. Совладелец одного из крупнейших строительных холдингов России — «Лидер Групп», на счету которого более 8 млн квадратных метров недвижимости. 

В 2018 году жена Некрасова возглавила рейтинг богатейших жён российских чиновников по версии журнала Forbes. Доход супруги депутата за 2017 год составил более 2,32 млрд рублей, в то время как доход самого депутата, задекларированный им, составил 29,8 млн рублей.

Хватит вам? А нам нет. Для полноты картины (маслом) хочется добавить историю жизненного успеха Ильи Кузнецова, «пролетарского барчука», пасынка депутата Госдумы Лябихова и самого депутат АрхГорДумы от коммунистов.

В 2010 году он закончил гимназию №14 г. Северодвинска, далее в том же 2010-ом начал работал в коммерческих организациях. В 2013 году основывает компанию «Панорама». С 2016 года активно развивает строительную деятельность в Москве и в Московской области, конечно, (парню-то 25 лет) не без помощи своего отчима Лябихова. Среди объектов ГК «Панорама» – ЖК «Внуково парк», ЖК «Город Счастья» (Домодедово), ЖК «Лобня сити», ЖК «Лидер Парк» (Мытищи) и другие.  С 2020 г. – и по настоящее время помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Романа Михайловича Лябихова. Семейственность? Господь с вами, всего лишь наставничество.

 В 2017 году Кузнецов поступил учиться в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Юриспруденция». В 2024 году в Российскую академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специализации «Мастер делового администрирования», и в том же году появляется на Поморье, в Архангельске. По его собственным словам – «ради бизнеса».

Не будем анализировать его бизнес–историю по всем предприятиям, в данном случае это не важно. Скажем только, что за прошлый год Илья Кузнецов заработал 128 миллионов рублей, во всяком случае, это заявлено в его декларации (?).

Это западные буржуи имеют неприятную привычку выбрасывать своих отпрысков в самостоятельную жизнь, учиться самим делать деньги (некоторые начинают с разносчиков пиццы). Наши матёрые коммунисты-миллионеры исходят из грибоедовского принципа – «ну как не порадеть родному человечку».

При этом общавшиеся с Кузнецовым на его встречах-знакомствах с однопартийцами в один голос свидетельствуют – в риторике депутата-коммуниста вы не услышите даже признаков марксистско-ленинской фразеологии. Какой там «Капитал», вы что?!

И в конце посмотрим на картину сверху.

Проведя сравнительный анализ бизнеса строительных компаний «Лидер-групп» за всё время его существования, можно сделать вывод -  они были основаны в конце 80-х годов, когда в стране проходил «закат» эпохи КПСС, и её руководство стремилось вывести партийные деньги из кассы партии, переведя их в новые коммерческие структуры, которые смогли бы в будущем приносить доход руководству отдельных кланов КПСС.  

 И здесь наблюдается удивительная закономерность - в 1997 году Некрасов, а затем в 2013 году Лябихов, становятся сначала директорами, а потом и совладельцами компании «Лидер-групп». Выяснить у кого какая доля, кто является «теневым» собственником, не представляется возможным, да мы и не ставили такой цели. Невооруженным взглядом видна связь всего бизнеса «Лидер групп» и руководства КПРФ (подчеркиваем - руководства, а не партии в целом).

Сюда же плюсуем кузнецовскую «Панораму». Натюрморт готов. Только понравится ли он избирателям КПРФ на ближайших выборах?

Леонид Черток

17 декабрь 10:00 | : Горячая тема / Политика

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